Göçmenlere para teklifi: Suriye'ye dönerseniz bin euro

Dün sabah saatlerinde Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve beraberindeki gruplar Suriye'nin başkenti Şam'ı kontrol altına aldı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkeden ayrıldı.

Esad yönetimin Suriye'de son bulması sonucu dünyanın birçok noktasına göç etmiş Suriyeli, ülkelerine dönmeye başladı.

Almanya’da, özellikle Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU), Suriyelilerin gönüllü dönüşünü desteklemek için yeni öneriler ortaya koydu.

DÖNMELERİ KARŞILIĞINDA BİN EURO TEKLİFİ

DW'de yer alan habere göre Almanya’da 23 Şubat tarihinde yapılacak erken seçimlerde birinci parti olarak öne çıkan CDU/CSU, Suriyeli sığınmacılara ülkelerine dönmeleri karşılığında bin euro ödenmesini teklif etti.

Birlik Partileri Meclis Grup Başkanvekili Jens Spahn, "Alman hükümeti, Suriye’ye dönüş charter uçuşları düzenleyip, dönenlere bin euro vererek dönüşleri destekleyebilir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Spahn 2025 yılının başında Avusturya, Türkiye ve Ürdün ile birlikte bir "yeniden imar ve sığınmacıların dönüşü" konferansı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

CDU dış politika uzmanı Jürgen Hardt, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye çağırdı.