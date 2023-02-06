Göçük altında kalan vatandaşlardan sosyal medyada yardım çağrısı. Yardım edebilecek herkes için adres bilgilerini paylaşıyoruz
Değerli okurlarımız deprem felaketinde göçük altında kalıp sosyal medyadan yardım çağrısında bulunan vatandaşların adres bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 06:01
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Göçük altında kalan vatandaşlardan sosyal medyada yardım çağrısı. Yardım edebilecek herkes için adres bilgilerini paylaşıyoruz
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