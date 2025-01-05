Göçük altında kalmıştı. Kepçe operatöründen acı haber geldi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Uşak'ta belediyeye ait eski iş hanının yıkımı sırasında meydana gelen göçükte kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti.

Uşak'ta bir işhanının yıkımı esnasında meydana gelen göçükte enkaz altında kalan operatörün cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Belediye İşhanı'nın yıkımı sırasında meydana geldi.

aw364544-06.jpg

Edinilen bilgilere göre, yıkım esnasında meydana gelen göçükte bir iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken, arama kurtarma ekiplerince yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Bekir Tut'a (60) ulaşıldı.

aw364544-02.jpg

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Tut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili yüklenici firma sahibi F.Y. polis ekiplerince gözaltına alınırken, Tut'un cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

aw364544-01.jpg

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş makinesi operatörünün yıkım esnasında binanın çökmesi sonucu altında kaldığı görüldü

Son Haberler
Malatya'da 63 yaşındaki şahıs aracında ölü bulundu
Malatya'da 63 yaşındaki şahıs aracında ölü bulundu
Jennifer Lopez ve Ralph Fiennes tekrar bir arada
Jennifer Lopez ve Ralph Fiennes tekrar bir arada
Ünlü yazar ve yönetmen Jeff Baena hayatını kaybetti
Ünlü yazar ve yönetmen Jeff Baena hayatını kaybetti
Romanya'da anketlerden Călin Georgescu önde çıktı
Romanya'da anketlerden Călin Georgescu önde çıktı
Her evde bulunan süt markası toplatılıyor. Bakanlık ifşa etti
Her evde bulunan süt markası toplatılıyor. Bakanlık ifşa etti