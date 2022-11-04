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God of War Ragnarok çıktı mı? God of War Ragnarok ne zaman yayınlanacak?

Yayıncılığını Sony’nin, geliştiriciliğini ise Sony Santa Monica Studio’nun üstlendiği God of War Ragnarok oyunu için geri sayım başladı. Peki, God of War Ragnarok ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar..

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 10:39
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God of War Ragnarok çıktı mı? God of War Ragnarok ne zaman yayınlanacak?

God of War Ragnarok çıktı mı? God of War Ragnarok ne zaman yayınlanacak?
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Sony bünyesinde çıkış yapacak olan God of War Ragnarok oyunu için geri sayım sürüyor. Oyun serisi 2018 yılında çıkan God of War’ın devamı niteliğinde.

İskandinav mitolojisine odaklanmaya devam eden God of War Ragnarok 9 Kasım 2022 tarihinde raflar yerini alacak.

Daha oyun satışa çıkmamışken, bazı satıcılar ellerine ulaşan fiziksel kopyaları şimdiden satmaya başlamış durumda. Bu durum yapımcı Santa Monica’yı da derinden rahatsız ediyor. Çünkü şimdiden oyunun bütün oynanış videoları sosyal medyaya saçılmış durumda. Bu sebepten ötürü pek çok oyuncu istemsizce spoilerlar yiyor. Doğal olarak bu durum oyunun satış rakamlarının da olumsuz bir şekilde etkilenmesine zemin hazırlıyor.

Yapımcı ekip, God of War Ragnarok’u oynamak isteyenlerin, sosyal medyaya saçılan içeriklerden uzak durmasını istiyor.

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