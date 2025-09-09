Gogol’ün Palto’su Alanya’da: 10 Ekim’de prömiyer!

Alanya Belediye Tiyatrosu, yeni sezona iddialı bir başlangıç yapıyor. Antalya Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Ferdi Dalkılıç’ın yönettiği Nikolay Gogol’ün “Palto” oyunu sahneye hazırlanıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ve Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal’in provasını izlediği oyun, bir devlet memurunun palto hayali üzerinden insan onurunu, toplumsal adaletsizliği ve yaşamın kırılganlığını işliyor.

KOÇAK’TAN SANATSEVERLERE DAVET

Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Yönetmen Ferdi Dalkılıç’tan oyun hakkında bilgi alıp ekiple sohbet ederek başarı dileklerini sundu.

Tiyatro ekibinin her zaman destekçisi olduklarını belirten Koçak, “Kimi zaman hüzünlü, kimi zaman mizahi bir dille sahnelenen Palto isimli muhteşem bir oyunla seyircimizle buluşuyoruz. 10 Ekim tarihinde prömiyer yapacak olan ve seyirciyi hem düşündürecek hem de derinden etkileyecek oyunumuza tüm sanatseverleri bekliyorum” dedi.

“ALANYA SEYİRCİSİNİ PRÖMİYERİMİZE BEKLİYORUZ”

Daha önce Alanya Şehir Tiyatrosu’nda iki oyun yöneten Antalya Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Yönetmen Ferdi Dalkılıç, şu açıklamayı yaptı:“

Sezonun açılış oyunu olarak bir dünya klasiği ve çok önemli bir eser olan Gogol’ün ‘Palto’ isimli eserini tercih ettik. Dünyada edebiyat yazım tarihine yön vermiş, birçok yazarın etkilendiği, birçok yazarın öykündüğü çok önemli çok kıymetli bir eser. Koreograflarımız, dekor tasarımcımız, kostüm tasarımcımız ve müzik tasarımcımızla birlikte Alanya’ya geldik. Oyuncularımızla birlikte provalarımıza başladık. Çok keyifli ve hızlı bir şekilde başladı ve eminim ki aynı süreçte, aynı şekilde provalarımız devam edecek. Eğer bir aksilik olmazsa 10 Ekim tarihinde bu dünya klasiğini, bu çok önemli eseri seyretmek üzere ki zaten hiçbir zaman salonları boş bırakmayan kıymetli Alanya seyircisini prömiyerimize bekliyoruz.”