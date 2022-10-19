19 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Göğsünden bıçaklanmıştı... Acil müdahale hayat kurtardı

Göğsünden bıçaklanmıştı... Acil müdahale hayat kurtardı

Düzce’de göğüs kafesine 5 adet bıçak yarası bulunan 42 yaşındaki erkek hasta, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan acil müdahale sayesinde hayata yeniden ‘merhaba’ dedi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 11:08
Takip Et

Göğsünden bıçaklanmıştı... Acil müdahale hayat kurtardı

Göğsünden bıçaklanmıştı... Acil müdahale hayat kurtardı
+
Aa
-

Düzce Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi, acil kalp yaralanmalarında hayati müdahalesiyle hastaları sağlığına kavuşturuyor. Hastaneye getirilen ve 5 bıçak yarası bulunan hasta acil müdahaleyle yaşama tutundu.

İHA'da yer alan haberde, acil servise getirilen hastanın yapılan değerlendirmeler sonucu bıçak darbelerinden birisinin kalbi yaralamış olacağı düşünüldü. İlk müdahalenin ardından hasta 15 dakika içinde ameliyathaneye alındı. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İhsan Sami Uyar, öğretim üyeleri Dr. Gökhan Yiğit Tanrısever ve Dr. Melih Bal’ın başında bulunduğu sağlık ekibi tarafından acil olarak ameliyata alınan hastanın sağ ventrikül (boşluğun) üstünde 1 cm genişliğinde delik tespit edildi. Aktif kanamaya neden olan kalp üzerindeki yaralanma tedavi edildi.

Hızlı müdahale hayat kurtardı
Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildiren Prof. Uyar, kalp yaralanmalarında hızlı tanı ve müdahalenin hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Bu tür durumlarda zaman kaybetmenin bedelinin çok ağır olabileceğini dile getiren Uyar, erken dönemde cerrahi tedavinin hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı. Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nin 7 gün 24 saat her türlü operasyona hazırlıklı olduğunu dile getiren Prof. Uyar, bu tür acil vakaların sevk edilmeden, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde hastalara anında müdahale edildiğini vurguladı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
1
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
2
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
3
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
4
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
5
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
6
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
7
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿Hekimler yeni yönetmeliğe isyan etti
﻿Hekimler yeni yönetmeliğe isyan etti
﻿Hekimler yeni yönetmeliğe isyan etti
﻿Meme kanseriyle ilgili kadınlara müjde
﻿Meme kanseriyle ilgili kadınlara müjde
﻿Meme kanseriyle ilgili kadınlara müjde
﻿İzmir'de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
﻿İzmir'de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
﻿İzmir'de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
﻿Yanlış burun temizliği enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor
﻿Yanlış burun temizliği enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor
﻿Yanlış burun temizliği enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.