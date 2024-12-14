Göğüs ağrınızın nedeni 'kalp gribi' mi? Uzmanlar bakın ne diyor? İşte bilimsel araştırmalar...

Göğüs ağrısı denildiğinde akla genellikle kalp krizi gibi ciddi rahatsızlıkların geldiği bildirildi. Ancak uzmanlar, göğüs ağrısının bir başka nedeninin daha sık görüldüğüne dikkat çekti.

“Kalp gribi” ya da tıbbi adıyla miyokardit. Bu durum, kalp kasının iltihaplanması sonucu ortaya çıkar ve genellikle viral enfeksiyonlardan kaynaklanır.

MİYOKARDİT NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?

Miyokardit, kalp kasında iltihaplanmaya yol açan bir hastalıktır. Çoğu zaman grip, soğuk algınlığı veya diğer viral enfeksiyonların bir komplikasyonu olarak gelişir. Bu durumun, özellikle genç ve sağlıklı bireylerde de ortaya çıkabilmesi dikkat çekti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, miyokardit vakalarının %60’ından fazlası viral enfeksiyonlarla ilişkilidir. Bu enfeksiyonlar arasında influenza, adenovirüs ve COVID-19 gibi hastalıklar öne çıkar. İltihaplanma, kalp kasının zayıflamasına, ritim bozukluklarına ve nadiren de olsa ani kalp yetmezliğine neden olabilir.

BELİRTİLER NELERDİR?

Miyokardit, çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir, ancak en yaygın belirti göğüs ağrısıdır. Bunun yanında şu semptomlar da görülebilir:

- Çarpıntı veya kalp atışında düzensizlik,

- Halsizlik ve nefes darlığı,

- Grip benzeri semptomlar (ateş, kas ağrıları),

- Ellerde ve ayaklarda şişlik.

Kardiyolog Dr. James Januzzi, “Göğüs ağrısı şikayetiyle gelen hastalarda miyokarditi göz ardı etmek tehlikeli olabilir. Erken teşhis edilmediğinde bu durum kalıcı kalp hasarına yol açabilir” uyarısında bulunuyor.

MİYOKARDİTİN RİSK FAKTÖRLERİ

Miyokardit, bağışıklık sistemi zayıflamış bireylerde daha sık görülür. Ayrıca aşırı stres, sigara kullanımı, kontrolsüz hipertansiyon ve bazı ilaçların yan etkileri de hastalığın tetikleyicileri arasında yer alır. COVID-19 sonrası dönemde miyokardit vakalarında artış gözlemlenmiş, bu durum araştırmaların odağı haline geldi.

Bir Avrupa Kardiyoloji Derneği raporuna göre, COVID-19 geçiren bireylerde miyokardit riski normal popülasyona göre yaklaşık 4 kat daha yüksektir. Özellikle aşı olmayan bireylerde bu risk daha belirgin hale gelmekte.

TEDAVİ VE KORUNMA YOLLARI

Miyokardit tedavisi, genellikle semptomların şiddetine bağlı. Hafif vakalarda hastalar istirahat ve destekleyici tedavilerle iyileşebilirken, daha ciddi durumlarda ilaç tedavisi, hatta nadiren de olsa mekanik destek cihazları gerekebilir.

Uzmanlar, miyokarditten korunmak için şu önerilerde bulunuyor:

1. Düzenli aşılar: Özellikle grip ve COVID-19 aşıları, viral enfeksiyonların yayılmasını önleyerek miyokardit riskini azaltır.

2. Bağışıklık sistemini güçlendirmek: Dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli uyku, vücudu viral enfeksiyonlara karşı koruyabilir.

3. Stresten kaçınmak: Kronik stresin bağışıklık sistemini zayıflattığı biliniyor.

4. Enfeksiyonlara dikkat: Soğuk algınlığı veya grip belirtileri gösterdiğinizde dinlenmeye özen gösterin ve belirtileri hafife almayın.

UZMANLARDAN UYARI

Kardiyolog Dr. Mehmet Özbek, “Göğüs ağrısı basit bir kas ağrısı veya reflü kaynaklı olabilir, ancak miyokardit gibi ciddi bir durumu göz ardı etmemek gerekir. Özellikle grip sonrası uzun süren göğüs ağrısı şikayetleriniz varsa mutlaka bir kardiyoloğa başvurmalısınız” diyor.