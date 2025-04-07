Göğüs kafesi yırtıldı: Yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Göğüs kafesi yırtıldı: Yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti

Çanakkale'de göğüs kafesi kemiği kırığı tanısı konulan 68 yaşındaki hasta A.S., Sahil Güvenlik botu ile tahliye edildi. Çanakkale'ye getirilen hasta hastanede tedavi altına alındı.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde 5 Nisan tarihinde, deplase kosta kırığı (Göğüs kafesi kemiği kırığı) tanısı konulan hasta A.S. için Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi'ne tıbbi tahliye talebinde bulunuldu.

Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli sağlık ekibi eşliğinde Sahil Güvenlik botu "TCSG-16" tarafından alınarak tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

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Hasta Sahil Güvenlik botu ile Geyikli'de özel bir çimento fabrikasına ait iskeleye getirildi.

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Burada bekleyen ambulansa alınan hasta bilinci açık ve sağ bir şekilde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Göğüs kafesi yırtıldı: Yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti

Göğüs kafesi yırtıldı: Yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti

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