Göğüs kamerası her şeyi kaydetti! Duvar kırıldı: 8’nci katta nefes kesen operasyon

Düzenleme: Kaynak: DHA

Mersin’de inşaat halinde 10 katlı binanın 8’nci katında çalışan 2 işçi elektrik kesilince mahsur kaldı. Zamanla yarışan ekipler duvarı delerek 2 işçiye ip uzattılar. Nefes kesen operasyonla 2 işçi kurtarıldı.

Olay, 25 Ağustos saat 14.30 sıralarında Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki 10 katlı binada dış cephe çalışması yapan M.B. ve H.A., elektrik arızası nedeniyle 8'inci kattaki iskelede mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mezitli İtfaiye Grup Amirliği ile Arama Kurtarma ekipleri, ip yardımıyla emniyet kemeri ulaştırarak işçilerin güvenliğini sağladı. Daha sonra duvarda delik açan ekipler, işçilerin mahsur kaldığı iskeleye ulaştı. İşçiler, bulundukları yerden kurtarılarak güvenli alana alındı. Kısa süreli panik yaşayan 2 işçi, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti. Riskli şartlarda gerçekleşen operasyon, ekiplerin göğüs kamerasına yansıdı.

