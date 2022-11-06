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Artık kalp ameliyatlarını neredeyse iğne deliğinden girip yapacaklar

Açık kalp ameliyatları gelişen son teknolojiyle artık göğüs kafesi açılmadan yapılabiliyor. Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, bu yöntem sayesinde hastaların çok daha hızlı iyileşme ve günlük hayata dönüş imkanına kavuştuğunu açıkladı.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 16:26
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Göğüs kemiği açılmadan baypas ameliyatı

Artık kalp ameliyatlarını neredeyse iğne deliğinden girip yapacaklar
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Yakın bir geçmişe kadar göğüste açılan 15-20 santimetrelik kesiden, göğüs kafesinin de açılması ile gerçekleştirilirken koroner baypas ameliyatlarının, artık küçük kesilerden yapılması mümkün….

Hayat kurtarıcı olsa da klasik baypas ameliyatları hastalar için birtakım dezavantajlar içeriyordu. Göğüs kemiğinin kesilmesi nedeniyle iyileşme süreci gecikiyor, sosyal yaşama ve iş hayatına dönüş uzun zaman alıyordu.
Günümüzde, göğüs kemiği kesilmeden, küçük kesiden gerçekleştirilen baypas ameliyatları ise sağladığı avantajlar ile gelecekte klasik ameliyatların yerini alacak gibi görünüyor. Bu yeni yöntemde tüm ameliyat 5-6 santimetrelik küçük bir kesi ile kaburgalar arasından girilerek gerçekleştirilebiliyor.

Son dönemde dünyada küçük kesiden baypas ameliyatlarının popüler olmaya başladığını belirten Kalp Damar uzmanı Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, yöntemin uygulanma kararında, aort damarının pozisyonu, damarların yapısı ve kireçlenme durumunun belirleyici faktörler olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, “Ameliyat öncesi detaylı planlama, yüksek teknolojili donanımlar ve görüntüleme sistemlerinin kullanılması ile koroner baypas cerrahisi küçük kesilerden mümkün hale gelmektedir. Bacaktan damar kullanılacağı durumlarda ise bacağa kesi yapmadan kamera ile tüm bacak damarı endoskopik (VirtuoSaph Plus) olarak çıkartılabilmektedir” şeklinde konuştu.

KÜÇÜK KESİLİ HASTALAR İŞ YAŞAMLARINA DAHA KISA SÜREDE DÖNÜŞ YAPIYOR

Küçük kesi koroner baypas ameliyatları hasta konforu açısından birçok avantaj içeriyor. Prof. Korkmaz yöntemin avantajlarını, “Göğüs kemiği açılmadığı için hastaların ağrı hissi yok denecek kadar az oluyor. Ameliyat sırasında ve sonrasında klasik yönteme göre daha az kanama olduğundan, hastada çok daha az kana ihtiyaç duyuluyor. Hastalar göğüs kemiği kesilmediği için vücut bütünlüğünün yitirildiği hissine kapılmıyor ve iyileşme süreci kısalıyor. Normal baypas ameliyatlarında hasta 7-10 gün hastanede kalırken, küçük yara baypas ameliyatlarında hasta 4-5 gün içerisinde taburcu olabiliyor. Klasik ameliyatlar sonrasında uzun süre araba kullanmak ve spor aktiviteleri yapmak önerilmezken, küçük kesi ile ameliyatlarda hasta taburcu olduğu gün kendi arabasını kullanarak evine dönebiliyor. Aynı zamanda küçük kesi ile ameliyatlar kozmetik açıdan da hastalarda memnuniyet sağlıyor” diye açıkladı.

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