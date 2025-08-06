Göğüsleri büyük bulunan heykel kaldırılıyor

Kopenhag yakınlarında yer alan Dragor’daki tarihi deniz savunma kalesinde 2018'den bu yana sergilenen “Den Store Havfrue” (Büyük Deniz Kızı) heykeli, Danimarka Saraylar ve Kültür Ajansı tarafından kaldırılma kararıyla gündeme geldi. Heykelin gerekçesi olarak, 1910'dan kalma kaleyle kültürel uyumsuzluk gösterildi. Ancak asıl tartışmanın odağında, heykelin büyüklüğü değil, göğüs ölçüsü bulunuyor.

The Guardian’ın haberine göre, 4 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğindeki bu dev siren figürü, ilk olarak Kopenhag’ın meşhur Langelinie sahilinde, Küçük Deniz Kızı heykelinin yakınında sergilenmişti. Ancak 2006 yılında bazı sakinlerin heykeli “sahte ve müstehcen” bulmasıyla bugünkü yerine taşınmıştı.

Sanat eleştirmeni Mathias Kryger, Politiken gazetesinde heykeli “çirkin ve pornografik” diye tanımlarken, rahip ve gazeteci Sorine Gotfredsen de Berlingske gazetesinde yayımladığı yazısında, “Bu heykel, kadın bedeniyle ilgili sağlıklı bir algı oluşturmaktan çok uzak. Bir erkeğin ateşli fantezisini sembolize ediyor” dedi. Gotfredsen, “Bu heykelin şiirsellikten yoksun, kaba ve hoş olmayan bir şey olduğunu düşünen çok kişinin olması sevindirici” ifadelerini kullandı.

“İKİ SİREN, İKİ KADIN TEMSİLİ”

Ancak herkes aynı fikirde değil. Aynı gazetede yazan Aminata Corr Thrane, bu yaklaşımı bedensel aşağılama olarak nitelendirdi. Thrane, “Kadın göğüsleri kamuya açık alanda yer alabilmek için belli bir forma mı sahip olmalı?” diye sordu. Ona göre, Büyük Siren ve Küçük Deniz Kızı heykelleri, kadının farklı temsillerini simgeliyor olabilir. “Gerçek kadın” ve “sahte kadın” tartışması ise hala sürüyor.

Heykelin yaratıcısı heykeltıraş Peter Bech ise eleştirilere tepkili. Özellikle turistlerin, Küçük Deniz Kızı heykelinin boyutundan memnun kalmaması üzerine bu heykeli yaptığını söylüyor. Bech, heykelin vücut oranlarının tamamen ölçeğine göre tasarlandığını belirtiyor. Bech, “Göğüs boyutu sadece heykelin genel ölçeğine uygun olacak şekilde tasarlandı” diyor. Ancak heykelin şehirde kalması yönündeki çabaları şu an belediye tarafından desteklenmiyor.

Şimdi gözler, heykelin nereye taşınacağı ya da tamamen kaldırılıp kaldırılmayacağına çevrilmiş durumda.