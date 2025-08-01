Göğüsteki sessiz tehlike! Erken teşhisle hayatta kalın

Meme kanseri, dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak uzmanlar, düzenli kontrol ve erken müdahalenin bu hastalığa karşı en güçlü silah olduğunu vurguladı.

Genel Cerrahi Uzmanları, “Meme kitlelerinin tanısında ve tedavisinde cerrahi müdahale, erken teşhis ve doğru planlama ile oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Düzenli taramalar, hayat kurtarıyor” dedi.

ERKEN TEŞHİSİN GÜCÜ: BİLİM NE DİYOR?

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, her yıl dünya genelinde 100 bin kadından yaklaşık 47’sine, Türkiye’de ise 46’sına meme kanseri teşhisi konuyor. Bu rakam, Türkiye’de yılda 20 binden fazla kadının bu hastalıkla mücadele ettiği anlamına geliyor. Ancak erken teşhis, tedavi başarısını yüzde 90’ın üzerine çıkarabiliyor.

ABD’deki Mayo Clinic’ten meme kanseri uzmanı Dr. Sandhya Pruthi, “Mamografi ve ultrason gibi tarama yöntemleri, kitlelerin henüz belirti vermeden tespit edilmesini sağlıyor. Bu, hastanın hem yaşam süresini uzatıyor hem de tedavi sürecini kolaylaştırıyor” dedi.

Uzmanlar ise meme kitlelerinin değerlendirilmesinde multidisipliner yaklaşımın önemine dikkat çekti:

“Meme ultrasonu ve mamografi ile kitlelerin büyüklüğü, şekli ve yapısı belirleniyor. Şüpheli durumlarda biyopsi ile kesin tanı koyuluyor. Erken evrede tespit edilen kitleler, minimal invaziv cerrahi yöntemlerle tedavi edilebiliyor.”

CERRAHİ MÜDAHALE VE TEDAVİ SÜRECİ

Meme kitlelerinin tanısında ilk adım, genellikle görüntüleme yöntemleri oldu. Uzmanlar, “Küçük ve iyi huylu kitlelerde lokal eksizyon yeterli olurken, kötü huylu kitlelerde daha kapsamlı cerrahi işlemler ve sentinel lenf nodu biyopsisi gerekebilir. Ameliyat sonrası minimal invaziv teknikler, hastanın iyileşme sürecini hızlandırıyor ve estetik sonuçları optimize ediyor” açıklamasında bulundu.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Ann Partridge, erken teşhisin sadece cerrahi başarıyı artırmakla kalmayıp, kemoterapi ve radyoterapi gibi ek tedavilere olan ihtiyacı da azalttığını belirtti.

Partridge, “Erken evrede yakalanan meme kanseri vakalarında, meme koruyucu cerrahi yöntemlerle hastanın yaşam kalitesi korunabiliyor” dedi.

DÜZENLİ KONTROLÜN HAYATİ ROLÜ

Uzmanlar, 40 yaşından itibaren her kadının yılda bir kez mamografi çektirmesini ve kendi kendine meme muayenesi yapmasını önerdi.

İngiltere’deki Cancer Research UK’den Dr. Rachel Rawson, “Düzenli taramalar, meme kanserinden ölüm oranlarını yüzde 20-30 oranında azaltıyor. Risk faktörleri olmayan kadınlar bile bu kontrolleri ihmal etmemeli” uyarısında bulundu.

ZAMANINDA MÜDAHALE HAYAT KURTARIR

Meme kanseriyle mücadelede erken teşhis ve düzenli kontrol, hayatta kalma şansını artıran en kritik faktörler.

Uzmanlar, her kadının meme sağlığına özen göstermesi ve tarama programlarına katılması gerektiğini vurguladı.