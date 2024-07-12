Gök gürültülü yağış uyarısı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gök gürültülü yağış uyarısı

Meteoroloji Eskişehir için gök gürültülü sağanak yağış için uyarı yaptı.

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, sabah saatlerinde Bursa çevrelerinin, öğle saatlerinden itibaren ise bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Yağışların Eskişehir'in kuzey ve batı kesimleri ve Kütahya'nın kuzey ve doğu kesimleri ile Bursa ve Bilecik'in güney ve doğu kesimlerinde zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde önemli bir değişiklik beklenmezken, Bursa ve Bilecik çevrelerinde 2 - 4 derece artış bekleniyor. Rüzgâr, kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; öğle saatlerinden sonra ve yağış anında zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği belirtildi.

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