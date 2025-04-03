Gök gürültüsü nedeniyle yüksekten düşenler yaralandı

Kaynak: İHA
Gök gürültüsü nedeniyle yüksekten düşenler yaralandı

Hakkari'de şiddetli yağışla birlikte yaşanan gök gürültüsünde irkilerek dengelerini kaybeden 2 kişi yaralandı.

Hakkari'de şiddetli yağışla birlikte yaşanan gök gürültüsünde irkilerek dengelerini kaybeden 2 kişi yüksekten düşerek yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bağlar Mahallesi 305. Sokak'ta 24 yaşındaki R.T. isimli şahıs, ailesiyle birlikte yaşadığı binanın üçüncü katında gök gürültüsü nedeniyle yaşadığı panik nedeniyle dengesini kaybederek balkondan düştü. Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın vücudunda çeşitli kırıklar olduğu belirlendi. Medrese Mahallesi'nde de 50 yaşındaki Ç.K., çocuğunun evinin damında bulunduğu sırada yaşanan gök gürültüsü nedeniyle irkilerek dengesini kaybetti. Sert zemine düşen ve hastaneye kaldırılan Ç.K.'nin vücudunda ezilmeler ve kırıklar olduğu tespit edildi.

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