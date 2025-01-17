Gökan Zeybek'ten Rıza Akpolat'ın tutuklanması sonrası sert yorum

Kaynak: ANKA
Gökan Zeybek'ten Rıza Akpolat'ın tutuklanması sonrası sert yorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına, halkın iradesinin gasp edildiğini söyleyerek, tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına halkın iradesinin gasp edildiğini söyleyerek, tepki gösterdi.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkın iradesiyle seçilmiş Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat, asılsız iddialarla, adil olmayan bir kararla, hukuksuz şekilde tutuklanmıştır. Bu tutuklama kararı, yargı eliyle halkın iradesinin gasp edilmesidir. Biz bu hukuksuz, haksız, adaletsiz karara karşı, hukuk kuralları içerisinde mücadelemize devam edeceğiz. Halkımızın iradesini savunacağız, halkın iktidarını kurana kadar daha çok çalışacağız." dedi.

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