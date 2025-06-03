Gökbilimcilerden rekor kıran keşif: Evrenin bilinen en yaşlı galaksisi tespit edildi

MoM z14 adı verilen bu ilkel gökada, evrenin başlangıcı olarak kabul edilen Büyük Patlama'dan sadece 280 milyon yıl sonra oluşmuş olmasıyla bilim dünyasında heyecan yarattı.

BÜYÜK PATLAMA'NIN HEMEN ARDINDAN BİR "KOZMİK MUCİZE"

Gökbilimciler, henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş ve bilimsel bir dergide yayımlanmayı bekleyen ön çalışmada, bu dikkat çekici ilkel galaksiyi MoM z14 olarak adlandırıyor. Araştırmacıların titiz hesaplamalarına göre, "kozmik mucize" olarak nitelendirilen bu gökada, evrenin başlangıcından yalnızca 280 milyon yıl sonra ortaya çıktı. Bu önemli keşif, daha geçtiğimiz yıl yapılan ve evrenin başlangıcından 290 milyon yıl sonra oluşan JADES-GS-Z14-0 adlı galaksinin keşfiyle kırılan önceki rekoru da geride bırakmış oldu.

Bu ölçümleri daha iyi anlamak için, evrenin şu anki yaşının yaklaşık 13.8 milyar yıl olduğunu belirtmekte fayda var. Gezegenimiz Dünya'nın ise tahmini yaşı 4.543 milyar yıl. James Webb Uzay Teleskobu'nun, fırlatılışından sadece üç buçuk yıl gibi kısa bir süre sonra Büyük Patlama'ya bu denli yakın yaştaki gök cisimlerini gözlemleme potansiyeline sahip olmasını bilim insanları dahi beklemiyordu.

UZAY-ZAMAN VE IŞIK HIZININ EVRENSEL YOLCULUĞU

Uzay-zaman ve mesafeler konusunu kısaca hatırlatmak gerekirse: Işık, saniyede 300.000 kilometre gibi sonlu bir hızla hareket eder ve evren sürekli genişlemektedir. Bu nedenle, çok uzak gök cisimlerinden gelen ışığı gözlemlemek, aslında onların milyarlarca yıl önceki hallerini görmek anlamına gelir. Örneğin, MoM z14'ün bizden yaklaşık 13.5 milyar ışık yılı uzakta olduğunu ifade ettiğimizde, bu, ışığının bize ulaşması için 13.5 milyar yıl boyunca ışık hızında yolculuk yaptığı anlamına gelmektedir. Bugüne dek bilimsel bir araçla bundan daha uzakta ve aynı zamanda daha yaşlı bir nokta tespit edilememişti.

JAMES WEBB'İN KIZILÖTESİ GÖZLERİ VE "KIRMIZIYA KAYMA" PRENSİBİ

James Webb Uzay Teleskobu, uzak uzayın derinliklerine nüfuz edebilme kabiliyeti sayesinde evrenin erken evrelerindeki bazı temel özellikleri incelememize olanak tanıyor. Peki, bunu nasıl başarıyor? Cevap, kızılötesi sensörlerinde gizli. Evrenin sürekli genişlemesi nedeniyle, Dünya'dan gözlemlediğimiz neredeyse tüm galaksiler bizden uzaklaşmaktadır. Bu uzaklaşma hareketi, galaksilerden gelen ışığın dalga boyunun uzamasına, yani "gerilmesine" neden olur. Bu olguya "kırmızıya kayma" adını veriyoruz; çünkü ışığın dalga boyu uzadıkça, ışık spektrumunun kırmızı ucuna doğru kayar. Bir gök cismi ne kadar erken bir tarihte oluşmuşsa ve dolayısıyla bizden ne kadar uzaktaysa, o kadar uzun bir süre boyunca genişlemiş olacağından kırmızıya kayma değeri de o kadar büyük olur.

MOM Z14'ÜN SIRLARI: BOYUTU VE İÇERDİĞİ ELEMENTLER

James Webb Uzay Teleskobu, MoM z14'ün Samanyolu Galaksisi'nden yaklaşık 50 kat daha küçük olduğunu belirlemenin yanı sıra, bu uzak galakside azot ve karbon elementlerinin varlığını da tespit etti. Bu bulgu oldukça önemli, çünkü Büyük Patlama'dan sadece 280 milyon yıl sonra oluşmasına rağmen, bu durum MoM z14'ün evrende oluşan ilk nesil galaksilerden biri olmadığını gösteriyor. Zira ilk nesil galaksilerdeki yıldızların, erken evreni ağırlıklı olarak oluşturan elementler olan yalnızca hidrojen ve helyumdan meydana gelmesi beklenirdi. Azot ve karbon gibi daha ağır elementler, ancak yıldızların içinde üretildikten sonraki süreçlerde ortaya çıkmıştır.

Peki, James Webb Uzay Teleskobu bu eşiği de aşarak evrenin ilk nesil galaksilerini bulabilecek mi? Bu tür keşifler için belki de uzun bir yol kat edilmesi gerekiyor, ancak bilim insanları evrenin sırlarını çözmek için gözlerini uzayın derinliklerinden ayırmayacak.