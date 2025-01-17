Gökçe Gökçen'den Rıza Akpolat'ın tutuklanması sonrası sert sözler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasını "korkaklık" olarak niteleyerek tepki gösterdi.

Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat hakkında verilen tutuklama kararı, açıkça siyaset yapmak yerine mahkemelerin arkasına sığınanların korkaklığını göstermiştir. Birileri muhalefet bölünsün, "acaba" desin diye hayaller kurar, biz büyük haksızlıklara karşı hep beraber mücadele eder, birliğimizi güçlendiririz. Bugün vicdanı ve hukuku ayaklar altına alanlar bu kararlarını hiç unutmasın" dedi.