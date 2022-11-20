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Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 17:34
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Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada feribot seferleri iptal edildi
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İHA
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş’den yapılan açıklamada, etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, yarın sadece Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 23.00'te ek sefer yapılacağı belirtildi.

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