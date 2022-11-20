Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

İHA

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş’den yapılan açıklamada, etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, yarın sadece Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 23.00'te ek sefer yapılacağı belirtildi.