Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Kaynak: AA
Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda Kabatepe'den 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerindeki, Gökçeada'dan 09.00, 13.00 ve 17.00 saatlerindeki seferlerin yapılacağı belirtildi.

Açıklamada Kabatepe'den saat 09.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferlerinin ise olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

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