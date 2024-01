GÖKÇEBEY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 01 Şubat 2024 / 00:01

T.C. GÖKÇEBEY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/308 - 371 Esas sayılı dosyalar

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacıadına tesciline ilişkin davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından açılan mahkememiz aşağıda esas numaraları belirtilen dava dosyalarında tensiben verilen karar gereğince;

Zonguldak İli Gökçebey İlçesi sınırları dahilinde bulunan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine göre kamulaştırılmasına karar verilmiş, davacı idarece 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı kanun ile değişik 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü'ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Ziraat Bankası Gökçebey Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 05/12/2023

ESAS NO : 2023/308

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Satıbeyler mah. Bakacakkadı Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 30 Parsel

İRTİFAK ALANI : 44,97 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :Faika Albuzlu, Bahri Albuzlu, Fatime Albuzlu, Yılmaz Albuzlu, Solmaz Albuzlu, Sami Albuzlu

ESAS NO : 2023/309

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Satıbeyler mah. Bakacakkadı Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 31 Parsel

İRTİFAK ALANI : 252,95 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Metin Albuz

ESAS NO : 2023/310

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Satıbeyler mah. Bakacakkadı Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 33 Parsel

İRTİFAK ALANI : 467,55 m²

PİLON ALANI : 19,18 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : YAŞAR ALBUZLU

ESAS NO : 2023/311

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Satıbeyler mah. Bakacakkadı Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 32 Parsel

İRTİFAK ALANI : 151,49 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : RIZA ALBUZ

ESAS NO : 2023/312

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Satıbeyler mah. Bakacakkadı Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 34 Parsel

İRTİFAK ALANI : 259,87 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : EKREM ALBUZLU

ESAS NO : 2023/313

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Satıbeyler mah. Bakacakkadı Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 35 Parsel

İRTİFAK ALANI : 10,88 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : BAKİ ALBUZLU, CELİL ALBUZLU, AHMET ALBUZLU, MEHMET ALBUZLU

ESAS NO : 2023/314

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Satıbeyler mah. Bakacakkadı Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 39 Parsel

İRTİFAK ALANI : 33,61 m²

PİLON ALANI : 5,61m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : EKREM ALBUZLU

ESAS NO : 2023/315

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Satıbeyler mah. Bakacakkadı Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 40 parsel

İRTİFAK ALANI : 715,26 m²

PİLON ALANI : 14,89 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : NECATİ ALBUZLU

ESAS NO : 2023/316

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Satıbeyler mah. Bakacakkadı Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 41 Parsel

İRTİFAK ALANI : 213,57 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : İBRAHİM ALBUZLU, NAİL ALBUZLU, MAHİR ALBUZLU, SELAMİ ALBUZLU, EMRİYE YILMAZ, İLYAS ALBUZLU

ESAS NO : 2023/317

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Satıbeyler mah. Bakacakkadı Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 36 Parsel

İRTİFAK ALANI : 5,16 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :ALİ YILMAZ, BAHATTİN YILMAZ, BAKİ YILMAZ, EKREM YILMAZ, HANİFE BAYRAKLI, NURDAN ÇELİK, NURŞEN YILMAZ, RAHMİ YILMAZ, RECEP YILMAZ, SATILMIŞ YILMAZ, ŞENGÜL KAMİT, YAŞAR YILMAZ, ZEKAİ YILMAZ, ZEKİ YILMAZ

ESAS NO : 2023/318

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Satıbeyler mah. Bakacakkadı Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 55 Parsel

İRTİFAK ALANI : 672,66 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : SAİT ALBUZ

ESAS NO : 2023/319

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Satıbeyler mah. Bakacakkadı Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 60 Parsel

İRTİFAK ALANI : 1031,44 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : RIFAT ALBUZ

ESAS NO : 2023/320

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Satıbeyler mah. Bakacakkadı Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 68 Parsel

İRTİFAK ALANI : 54,76 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : SAİT ALBUZ

ESAS NO : 2023/321

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Satıbeyler mah. Bakacakkadı Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 67 Parsel

İRTİFAK ALANI : 214,61 m²

PİLON ALANI : 20,5 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : NUSRET ALBUZ, ZİYA ALBUZ

ESAS NO : 2023/322

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Satıbeyler mah. Bakacakkadı Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 69 Parsel

İRTİFAK ALANI : 45,78 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :MÜZEYYEN ALBUZ, MUHARREM ALBUZ, ERGÜN ALBUZ, SONER ALBUZ, FATMA ÖZNUR ALTINOK

ESAS NO : 2023/323

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Satıbeyler mah. Bakacakkadı Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 70 Parsel

İRTİFAK ALANI : 240,99 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : İSMET ALBUZ, MEVLÜT ALBUZ HANİFE TİRYAKİ, MAHİR ALBUZ, TAHİR ALBUZ, BAYRAM ALBUZ, EMİNE KARADEMİR, FATİME YARDIM, EMRİYE KODAMAN, MUHAMMET ALBUZ

ESAS NO : 2023/324

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Satıbeyler mah. Bakacakkadı Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 71 Parsel

İRTİFAK ALANI : 1,2 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : EMİNE ARMUT, ESEN DURSUN, FATİME ALBUZ, İSKENDER ALBUZ, KADRİYE İNAM, NAHİDE ÇAYLI, PERİHAN İNAM, ŞAHİN ALBUZ, VAHİDE ALBUZ, YILDIRAY ALBUZ, ZAHİRE ETCİBAŞI, ZEKİ ALBUZ, AVNİ ALBUZ, YAŞAR ALBUZ

ESAS NO : 2023/325

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Satıbeyler mah. Bakacakkadı Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 73 Parsel

İRTİFAK ALANI : 817,5 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : SANİYE MEKİK, EMİN ALBUZ, MUSTAFA ALBUZ, MÜRSEL ALBUZ, MÜNİR ALBUZ, MÜNEVVER ÇELİK

ESAS NO : 2023/326

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Satıbeyler mah. Bakacakkadı Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 81 Parsel

İRTİFAK ALANI : 209,73 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : MÜZEYYEN ALBUZ, MUHARREM ALBUZ, ERGÜN ALBUZ, SONER ALBUZ, FATMA ÖZNUR ALTINOK

ESAS NO : 2023/327

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Satıbeyler mah. Bakacakkadı Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 78 Parsel

İRTİFAK ALANI : 288,92 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : RIZA ALBUZ

ESAS NO : 2023/328

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Satıbeyler mah. Bakacakkadı Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 92 Parsel

İRTİFAK ALANI : 2,93 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : MUHARREM ALBUZ, ERGÜN ALBUZ, SONER ALBUZ, FATMA ÖZNUR ALTINOK, MÜZEYYEN ALBUZ

ESAS NO : 2023/329

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Satıbeyler mah. Bakacakkadı Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 93 Parsel

İRTİFAK ALANI : 271,89 m²

PİLON ALANI : 23,27 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ERCAN ALBUZ

ESAS NO : 2023/330

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Satıbeyler mah. Bakacakkadı Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 94 Parsel

İRTİFAK ALANI : 93,36 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : AVNİ ALBUZ

ESAS NO : 2023/331

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Satıbeyler mah. Bakacakkadı Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 100 Parsel

İRTİFAK ALANI : 240,59 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : İSMAİL ALBUZ, AYHAN ALBUZ, METİN ALBUZ

ESAS NO : 2023/332

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Satıbeyler mah. Bakacakkadı Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 101 Parsel

İRTİFAK ALANI : 247,68 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : İLYAS ALBUZ

ESAS NO : 2023/333

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Satıbeyler mah. Bakacakkadı Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 102 Parsel

İRTİFAK ALANI : 155,73 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : HÜSEYİN ALBUZ

ESAS NO : 2023/334

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Satıbeyler mah. Bakacakkadı Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 103 Parsel

İRTİFAK ALANI : 135,14 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : HABİBE ALBUZ

ESAS NO : 2023/335

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Satıbeyler mah. Bakacakkadı Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 104 Parsel

İRTİFAK ALANI : 24,07 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : SACİDE ALBUZ, NALAN ALBUZ, NAZAN ALBUZ TOKAT, NAGEHAN ALBUZ, ULVİYE TEKSÖZ, SEFER ALBUZ, RUKİYE ALBUZ TULGAR, RUZİYE AKDAĞ, SAVAŞ ALBUZ, NAHİDE ALBUZ,SATİYE GEBEŞ, TURGUT ALBUZ, EROL ALBUZ, MEDİHA TAŞDELEN SEMİHA AYHAN,ZEKİ ALBUZ, FATİME GÜNAYDIN, MEVLÜDE SOYER, FAHRİ YILMAZ, VEDAT YILMAZ,SEDAT YILMAZ, ULVİYE YILMAZ, FİKRİYE BOZKURT, NURAY UĞURLU, ZİYNETİ YILMAZ,LÜTFİYE EYEOĞLU, VAHİDE YILMAZ, FATMA DİRLİK, AYŞE YILMAZ, CEMAL YILMAZ,CANAN FİLİZ, ZEKİ YILMAZ, MEMDUH YILMAZ, ERHAN YILMAZ, KAZİM YILMAZ,FİKRİYE YILMAZ, HALİT YILMAZ, FERDİYE ÇAKIROĞLU, NACİYE TEKİN, YALÇIN ALBUZ,NAZMİYE ÖZKADAM, FATMA ALBUZ, SEZAİ ALBUZ, NAHİDE TÜRKYILMAZ,VAHİDE KUTUCU, NİYAZİ ALBUZ, ZAHİRE ALBUZ, HABİBE ALBUZ, TURHAN ALBUZ,İRFAN ALBUZ, ERSİN ALBUZ, ERCAN ALBUZ, ÖZLEM ALBUZ, TAHİR ALBUZ, SEVGİ TİRYAKİ, SEVİM ALBUZ, ŞENOL ALBUZ, AYNUR ŞIK, MURAT ALBUZ, AYDIN ALBUZ, HÜLYA ALBUZ, YALÇIN ALBUZ, FAHRİYE YILMAZ, FATMA OKTAY, AYFER BOZKAYA, GÜLER KAHYA, FATİME ALBUZ, YELDA ALBUZ, NURİ ALBUZ, CENGİZ ALBUZ, GÜLBEYAZ GÜNER, AYSEL KÜÇÜKARSLAN, AYNUR ALBUZ, CANER ALBUZ, TANER ALBUZ, AYTEN ALBUZLU, RAŞİT ALBUZ, ERTAN ALBUZ, MÜZEYYEN ALBUZ, ORHAN CELALETTİN ALBUZ,MECİT ATİLA, AYLA KELEZ, AYDIN ATİLA, SAİME ALBUZ, NAİME YURTBAY, İLHAN ALBUZ, HÜSNÜ ALBUZ, LÜTFİYE KÖKTÜRK, HALİSE ÇİLEK, ZÜHTÜ ALBUZ, ŞEVKİ ALBUZ, ŞERİFE ALBUZ, ŞEREF ALBUZ, İSMAİL HAKKI YILMAZ, EKREM YILMAZ, ADNAN YILMAZ, MELİHA SERBEST, HALİT ALBUZ, RABİA ALBUZ, MAKSUT ALBUZ, AYŞE ALBUZ,HATİCE PAZAR, ADNAN ALBUZ, AYTEN SAVAŞ, ÖZKAN ALBUZ ,İSMET METİN ALBUZ, TAYFUN TURHAN ALBUZ, ALİM ALBUZ

ESAS NO : 2023/336

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Satıbeyler mah. Bakacakkadı Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 107 Parsel

İRTİFAK ALANI : 79,63 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : MÜZEYYEN ALBUZ, MUHARREM ALBUZ, ERGÜN ALBUZ, SONER ALBUZ, FATMA ÖZNUR ALTINOK

ESAS NO : 2023/337

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Satıbeyler mah. Bakacakkadı Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 109 Parsel

İRTİFAK ALANI : 316,5 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : GÜLÜMSER KIYAR, GÜLER ONATOĞLU, ALİ ALBUZLU, VELİ ALBUZLU

ESAS NO : 2023/338

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Satıbeyler mah. Bakacakkadı Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 112 Parsel

İRTİFAK ALANI : 760,64 m²

PİLON ALANI : 21,90 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : NAZMİYE ÇAYLI, NEBİYE ARATOĞLU, RABİA KAMİT, SABAHATTİN KAYA, SATI GEMEÇ, SELİM KAYA

ESAS NO : 2023/339

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Satıbeyler mah. Bakacakkadı Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 114 Parsel

İRTİFAK ALANI : 151,87 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : HÜSEYİN VERDİ

ESAS NO : 2023/340

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Satıbeyler mah. Bakacakkadı Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 113 Parsel

İRTİFAK ALANI : 393,11 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : NAZMİYE ÇAYLI, NEBİYE ARATOĞLU, RABİA KAMİT, SABAHATTİN KAYA, SATI GEMEÇ, SELİM KAYA

ESAS NO : 2023/341

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Satıbeyler mah. Bakacakkadı Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 165 ada

PARSEL NO : 115 Parsel

İRTİFAK ALANI : 525,02 m²

PİLON ALANI : 79,56 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ RIZA KAYA

ESAS NO : 2023/342

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakacakkadı Merkez Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 136 ada

PARSEL NO : 46 Parsel

İRTİFAK ALANI : 2.278,17 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :İSMAİL KISABOYUN,MEHMET KISABOYUN,MUHİTTİNKISABOYUN,ZEYNEP KISABOYUN, EYÜP KISABOYUN,BEYTULLAH KISABOYUN,RAHİME KISABOYUN,RAKİBE KISABOYUN, SEVGİ KISABOYUN,İBRAHİM KISABOYUN,MEHMET KISABOYUN,İDRİS BOYNUKISA,RECEP BOYNUKISA,HASAN BOYNUKISA,SELAMİ BOYNUKISA,GÜLFİDAN BOYNUKISA, GÜLBAHAR BOYNUKISA,ERHAN BOYNUKISA,SONER BOYNUKISA,NURTEN DİLEK,FATMA KISABOYUN,EROL KISABOYUN,HİLMİ KISABOYUN,NAZİLE KISABOYUN

BAKİ KISABOYUN,EMRİYE GEMEÇ, SONGÜL VERİM

ESAS NO : 2023/343

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakacakkadı Merkez Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 136 ada

PARSEL NO : 45 Parsel

İRTİFAK ALANI : 1.840,76 m²

PİLON ALANI : 35,4 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :

İSMAİL BOYNUKISA,İDRİS BOYNUKISA,RECEP BOYNUKISA,HASAN BOYNUKISA, SELAMİ BOYNUKISA,GÜLFİDAN BOYNUKISA,GÜLBAHAR BOYNUKISA, SONER BOYNUKISA,ERHAN BOYNUKISA,İLHAN BOYNUKISA,AKİF KISABOYUN SELAHATTİN KISABOYUN,YILMAZ KISABOYUN,TACETTİN KISABOYUN, NECATİ KISABOYUN,İSMAİL KISABOYUN,KEMAL ETCİBAŞI,ZEYNEP KISABOYUN,EYÜP KISABOYUN,BEYTULLAH KISABOYUN,RAHİME KISABOYUN,RAKİBE KISABOYUN,SEVGİ KISABOYUN,İBRAHİM KISABOYUN,MEHMET KISABOYUN,MUHİTTİN KISABOYUN,MEHMET KISABOYUN,SAİT BABUÇCU,DURMUŞ İNAM,NAZİKAR İNAM,SATİYE İNAM,YAŞAR İNAM,NECLA İNAM,SAİM ETCİBAŞI,ERGİN ETCİBAŞI,CANER ETCİBAŞI,MELİH ETCİBAŞI,NURTEN DİLEK,FATMA KISABOYUN,EROL KISABOYUN,DÖNDÜ İNAM,ÖNDER İNAM,AYLA ALACAOĞLU,MEVLÜT İNAM,İSA İNAM,CEMİLE İNAM,OSMAN İNAM,HİLMİ KISABOYUN,NAZİLE KISABOYUN,BAKİ KISABOYUN,EMRİYE GEMEÇ, SONGÜL VERİM

ESAS NO : 2023/344

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Bakacakkadı Merkez Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 137 ada

PARSEL NO : 72 Parsel

İRTİFAK ALANI : 47,48 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : MUHARREM KISABOYUN

ESAS NO : 2023/345

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakacakkadı Merkez Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 137 ada

PARSEL NO : 83 Parsel

İRTİFAK ALANI : 18,37 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : HİLMİ KISABOYUN, NAZİLE KISABOYUN,BAKİ KISABOYUN,EMRİYE GEMEÇ,SONGÜL VERİM

ESAS NO : 2023/346

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Bakacakkadı Merkez Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 137 ada

PARSEL NO : 73 Parsel

İRTİFAK ALANI : 126,81 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : MÜRVET ALBUZ, SEVİM ÇAYLI, FİKRİYE KALEMBAŞI, SEMİHA ÇAYLI, MELİHA ŞALLI

ESAS NO : 2023/347

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakacakkadı Merkez Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 137 ada

PARSEL NO : 81 Parsel

İRTİFAK ALANI : 1,66 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : YILMAZ KISABOYUN

ESAS NO : 2023/348

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Bakacakkadı Merkez Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 137 ada

PARSEL NO : 82 Parsel

İRTİFAK ALANI : 239,23 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET KISABOYUN

ESAS NO : 2023/349

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakacakkadı Merkez Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 137 ada

PARSEL NO : 85 Parsel

İRTİFAK ALANI : 35,14 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : KEMAL ETCİBAŞI

ESAS NO : 2023/350

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Bakacakkadı Merkez Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 137 ada

PARSEL NO : 45 Parsel

İRTİFAK ALANI : 339,36 m²

PİLON ALANI : 24,02 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : FATMA ARSLAN, ERCAN KISABOYUN, ERGİN KISABOYUN, MEDİNE KISABOYUN, GÜLÜMSER ARDUÇ

ESAS NO : 2023/351

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakacakkadı Merkez Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 137 ada

PARSEL NO : 80 Parsel

İRTİFAK ALANI : 42,8 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET KISABOYUN, MUHİTTİN KISABOYUN, NURTEN DİLEK, FATMA KISABOYUN, EROL KISABOYUN, BEYTULLAH KISABOYUN, EYÜP KISABOYUN

ESAS NO : 2023/352

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakacakkadı Merkez Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 137 ada

PARSEL NO : 60 Parsel

İRTİFAK ALANI : 78,66 m²

PİLON ALANI : 24,48 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : KEMAL ETCİBAŞI

ESAS NO : 2023/353

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Bakacakkadı Merkez Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 137 ada

PARSEL NO : 59 Parsel

İRTİFAK ALANI : 130,8 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : SELAHATTİN KISABOYUN

ESAS NO : 2023/354

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakacakkadı Merkez Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 137 ada

PARSEL NO : 56 Parsel

İRTİFAK ALANI : 166,82 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : KEMAL ETCİBAŞI

ESAS NO : 2023/355

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Bakacakkadı Merkez Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 137 ada

PARSEL NO : 57 Parsel

İRTİFAK ALANI : 4,68 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : TACETTİN KISABOYUN

ESAS NO : 2023/356

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakacakkadı Merkez Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 137 ada

PARSEL NO : 54 Parsel

İRTİFAK ALANI : 124,05 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : İBRAHİM KISABOYUN

ESAS NO : 2023/357

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Bakacakkadı Merkez Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 137 ada

PARSEL NO : 48 Parsel

İRTİFAK ALANI : 22,5 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : RECEP BOYNUKISA

ESAS NO : 2023/358

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakacakkadı Merkez Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 137 ada

PARSEL NO : 49 Parsel

İRTİFAK ALANI : 194,93 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : HASAN BOYNUKISA

ESAS NO : 2023/359

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Bakacakkadı Merkez Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 137 ada

PARSEL NO : 50 Parsel

İRTİFAK ALANI : 252,52 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : İDRİS BOYNUKISA

ESAS NO : 2023/360

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakacakkadı Merkez Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 137 ada

PARSEL NO : 51 Parsel

İRTİFAK ALANI : 204,3 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : GÜLFİDAN BOYNUKISA, İLHAN BOYNUKISA, GÜLBAHAR BOYNUKISA, SONER BOYNUKISA, ERHAN BOYNUKISA

ESAS NO : 2023/361

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Bakacakkadı Merkez Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 137 ada

PARSEL NO : 46 Parsel

İRTİFAK ALANI : 50,43 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : HİLMİ KISABOYUN, NAZİLE KISABOYUN, BAKİ KISABOYUN, EMRİYE GEMEÇ, SONGÜL VERİM

ESAS NO : 2023/362

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakacakkadı Merkez Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 137 ada

PARSEL NO : 44 Parsel

İRTİFAK ALANI : 54,29 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : MUHİTTİN KISABOYUN, MEHMET KISABOYUN, NURTEN DİLEK, FATMA KISABOYUN, EROL KISABOYUN, BEYTULLAH KISABOYUN, EYÜP KISABOYUN

ESAS NO : 2023/363

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 106 ada

PARSEL NO : 8 Parsel

İRTİFAK ALANI : 453,86 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : RAMAZAN ÇAKIR, ERCAN ÇAKIR

ESAS NO : 2023/364

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 106 ada

PARSEL NO : 3 Parsel

İRTİFAK ALANI : 13,53 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : NAZMİ EREN, NEZAKET ILIKSU, NURDAN UZ, SABAHAT EREN, RAYİM EREN

ESAS NO : 2023/365

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 106 ada

PARSEL NO : 5 Parsel

İRTİFAK ALANI : 230,53 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : FAHRİ ÇAKIR

ESAS NO : 2023/366

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 106 ada

PARSEL NO : 9 Parsel

İRTİFAK ALANI : 75,14 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : KAZIM EREN

ESAS NO : 2023/367

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 106 ada

PARSEL NO : 10 Parsel

İRTİFAK ALANI : 86,27 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ENVER DENİZ

ESAS NO : 2023/368

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 106 ada

PARSEL NO : 7 Parsel

İRTİFAK ALANI : 269,1 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ERDAL ÇAKIR, SEVİM ERDOĞAN, SALİH ÇAKIR, CELAL ÇAKIR, AKIN ÇAKIR, ZAHİDE ÇAKIR, GÜLSEREN ÇAMLI, GÜLŞEN KABAKCI, FATİME ÇAKIR

ESAS NO : 2023/369

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 106 ada

PARSEL NO : 6 Parsel

İRTİFAK ALANI : 159,1 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : FATİME GÜNEY, ESME ÇORAK, SELAMİ GÜNEY, SAMİ GÜNEY, RECEP GÜNEY, SATI GÜNEY, GÜLCAN GÜNEY, MURAT GÜNEY, GÜLER ARKAZ, NERİMAN ÇORAK

ESAS NO : 2023/370

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 108 ada

PARSEL NO : 28 Parsel

İRTİFAK ALANI : 512,91 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET EMİN ÇAKIR

ESAS NO : 2023/371

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Bakiler Köyü Gökçebey / ZONGULDAK

ADA NO : 108 ada

PARSEL NO : 69 Parsel

İRTİFAK ALANI : 18,57 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : NURTEN VERİM