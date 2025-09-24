Gökçek 'gong' çalması için 41 milyon lira ödemişti! O mankenin kim olduğu ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP'li Melih Gökçek döneminde bir mankene 'gong' çalması için 41 milyon lira ödendiğini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP'li Melih Gökçek döneminde bir mankene 'gong' çalması için 41 milyon lira ödendiğini açıkladı.

O mankenin kim olduğu ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye yapılan operasyon sonucu kameralar karşısına geçti.

Yavaş, soruşturmaya gerekçe olan konu hakkında kapsamlı bir açıklama yaptı.

mankenn.jpg

Yavaş ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Gökçek döneminde yapılan usulsüz işlemleri paylaştı.

gonghaberiekle.jpg

Gökçek, "'Bir konsere 40 milyon lira verilir mi' deniliyor. Bir festival için gong çaldı diye Avrupa’dan getirdikleri mankene 41 milyon verdiler. Gong çaldı ve gitti, düşünün" dedi.

O MANKEN DOUTZEN KROES

Cumhuriyet'teki habere göre Yavaş'ın bahsettiği manken, Hollandalı top model Doutzen Kroes olduğu ortaya çıktı.

Kroes, 2012 yılında Ankara Alışveriş Festivali kapsamında Ankara'ya gelerek festivalin açılışını gong vuruşu ile başlatmıştı.

Kroes, lise öğreniminin ardından, fotoğraflarını Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki bir model ajansına gönderdi. Profesyonel modelliğe bu adımın sonrasında başlayan Doutzen Kroes, Time, Vogue ve Harper's Bazaar gibi dergilerde çalışmaları yayımlandı.

Son Haberler
PAOK taraftarından UEFA'ya İsrail protestosu!
PAOK taraftarından UEFA'ya İsrail protestosu!
'Ankara’da 2019 öncesine yönelik neden soruşturma açılmıyor?'
'Ankara’da 2019 öncesine yönelik neden soruşturma açılmıyor?'
Galatasaray'ı yıkan Victor Osimhen gelişmesi!
Galatasaray'ı yıkan Victor Osimhen gelişmesi!
FIFA kapıyı kapatmadı: Dünya Kupası'nda format değişiyor mu?
FIFA kapıyı kapatmadı: Dünya Kupası'nda format değişiyor mu?
Gürel Tekin'den kongre açıklaması!
Gürel Tekin'den kongre açıklaması!