Gökçek’in uykusunu kaçıracak açıklama

YENİÇAĞ - Orhan UĞUROĞLU

CHP eski Milletvekili Atilla Kart gönderdiği mesajda eski Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Melih Gökçek hakkında şok bir rüşvet iddiasını bana gönderdi.

Kart’ın gönderdiği mesaj şöyle:

“Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği "Dosya No: 4-2-USA-2012" sayılı bilgi notuna göre;

...Mercedes Benz marka otomobillerin üreticisi olan Daimler ile Almanya, Rusya ve Çin'deki 3 iştirakinin de 1998 ila 2008 yılları arasında rüşvet dağıttıkları; rüşvet suçlamalarının ABD dahil ilgili ülkelerde yargılama konusu yapıldığı ve mahkumiyetle sonuçlandığı açıklık kazanmıştır...

Bu yargı kararları ve Türkiye'nin uluslararası sorumluluğu kapsamında, Türkiye'de de Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO ile 1998 yılında yapılan 250 otobüs anlaşmasında, Belediye Başkanı'na her otobüs için, 3.315 Alman markı ödendiği dosya kapsamlarına yansımıştır.

Sözü edilen maddi ve yasal bulgulara ve 2012 yılında Tarafımızdan ilgili mercilere yapılan başvurulara rağmen, Adalet Bakanlığı "görev ve nüfuz suistimali" yaparak, İ. Melih Gökçek ve diğer faillerin yargılanmasını engellemiştir.

Soru şudur;

Halka hesap vermek ve doğru bilgilendirmek için, zamanaşımı ya da benzeri gerekçelerin ardına sığınmadan, bu vahim suçlama hakkında bilgi vermeye davet ediyorum.”

Atilla Kart’ın bu açıklamasına göre Gökçek toplamda 828 bin 750 Alman markı rüşvet almakla suçlanıyor.

828.750 Alman markı (DEM) yaklaşık 423.575 euro ediyor.

Bugünkü EUR/TRY kuru ile 423.575 euronun karşılığı Türk lirası ise şu kadar:

20 milyon 603 bin 620 lira…

Bu dosya ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın açıkladığı Gökçek dosyaları arasında yok.

Bu durumda Yavaş, eski başkan Gökçek hakkında yeni bir suç duyurusunda bulunabilir.