Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarına göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Gökçen Fırat’a dair pek çok bilgi araştırılıyor. Peki, Gökçen Fırat kimdir? İlk kadın Amiral Gökçen Fırat hangi görevlerde bulundu?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay olarak görev yapan Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti.

Böylelikle Gökçen Fırat böylelikle TSK bünyesindeki ilk kadın Amiral oldu.

GÖKÇEN FIRAT KİMDİR?

Gökçen Fırat, 22 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Gökçen Fırat Türkiye cumhuriyet tarihinin ilk kadın amiralidir.

Gökçen Fırat 1998'de Deniz Harp Okulundan mezun oldu. Deniz Harp Okulu öğrencilerinin donanma görevlerine hazırlandığı eğitim gemilerinden TCG Eğitim Bot-2'nin komutanlığını yaparak Türkiye'nin ilk kadın gemi komutanı oldu. TCG Yavuz fırkateyninde su altı silahları subaylığı ve denizaltı savunma harbi subaylığı yaptı.

Gökçen Fırat Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığında karargâh görevlerinde bulundu.

Gökçen Fırat Norveç'teki SACT Müşterek Harp Merkezi'nde ve İngiltere'deki MC Northwood Deniz Komutanlığında görev yaptı.

Gökçen Fırat 2019 yılında Deniz Harp Enstitüsünde kurmay subaylık eğitimini tamamladı ve deniz kurmay albay rütbesine terfi etti.

2023 yılında tuğamiral rütbesine terfi etti.