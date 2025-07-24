Gökçepınar’da festival coşkusu: 36. Kadırga Şenlikleri başlıyor!

İki gün sürecek etkinliklerde konserlerden halk oyunlarına, spor aktivitelerinden yöresel el işi çarşılarına kadar birçok etkinlik vatandaşlarla buluşacak.

Atakum Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Elmaçukuru Köyü Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğinde bu yıl 36'ncısı düzenlenen Gökçepınar Yaylası Kadırga Şenlikleri, Elmaçukuru Mahallesi'nde festival coşkusunu yaşatacak.

Programda bölgeye özgü halk oyunları ve geleneksel spor aktiviteleri kadar, çok sayıda yerel sanatçının sahne alacağı konserler de yer alacak. Gökçepınar Yaylası'na kurulacak olan el emeği stantları ile yöresel üreticilere destek sağlanırken, ziyaretçiler doğayla iç içe keyifli bir hafta sonu geçirecek.

"FESTİVAL COŞKUSUNU HEP BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ"

Atakum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Değerli sanatçılarımızın sahne alacağı konserler, geleneksel halk oyunları gösterileri ve özel etkinliklerle dolu bir şenlik programı hazırladık. Yöresel ezgilerimiz ve dayanışma ruhumuzla festival coşkusunu Gökçepınar Yaylası'nda hep birlikte yaşayacağız. Tüm halkımızı 26-27 Temmuz tarihlerinde bu büyük buluşmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.