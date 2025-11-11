Ümraniye'de bir iş merkezinin metrelerce yüksekte dış cephe temizliğini yapan işçiler, sabah saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Gökdelende metrelerce yükseklikte ölüm kalım savaşı - Resim : 1

Olay, sabah saatlerinde Ümraniye'deki bir iş merkezinde meydana geldi. Gökdelenin camlarını temizlemek için halatlarla binaya tırmanan işçiler, fırtına nedeniyle uzun süre savruldu. İşçiler metrelerce yükseklikten yaklaşık 2 buçuk saat boyunca inmeye çalıştı. İşçilerin halatlara sıkıca tutunduğu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gökdelende metrelerce yükseklikte ölüm kalım savaşı - Resim : 2

Gökdelende metrelerce yükseklikte ölüm kalım savaşı - Resim : 3