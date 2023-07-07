Gökdeniz Karadeniz geri döndü

Rubin Kazan tarafından yapılan resmi açıklamada, Gökdeniz’in 2. Lig'de mücadele edecek olan Rubin-2'nin teknik direktörlüğüne getirildiği duyuruldu.

Rubin Kazan’ın Premier Lig'de en çok gol atan oyuncusu unvanına sahip olan Gökdeniz, açıklamasında, “Rubin amblemli formayı bir kez daha giymek benim için büyük bir onur. Futbolcu olarak kariyerimin en güzel yıllarını burada geçirdim ve kendimi sahaya verdim. Şimdi yeni bir formatta kulübe yardımcı olmaya çalışacağım" diye konuştu.

Yeni sezonda 2. Lig'de mücadele edecek olan ​Rubin-2, Gökdeniz Karadeniz için ilk antrenörlük deneyimi olacak. (DHA)