Gökhan Değirmenci "Futbolu 40'da bırakmayı hedefliyorum"

Trendyol 1. Lig'in şampiyonu Kocaelispor, pazar günü Boluspor ile oynanacak maç için hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştiriyor. Antrenman öncesinde Kocaelispor’un kaptanı Gökhan Değirmenci basın mensupları ile bir araya gelerek sorularını cevapladı.

"HEPİMİZ GURUR DUYUYORUZ"

Gökhan Değirmenci, "Sezon başından beri itibaren şampiyonluk hedefiyle kurulan bir takımdık. Sezonun başında şampiyonluk hedefiyle yola çıktık. Sezona da iyi başladık. 6. ya da 7. haftada, yanlış hatırlamıyorsam, liderliği aldık. Ondan sonra da sadece bir hafta averajla galiba liderliği verip, ondan sonra bugünlere kadar geldik. Tabii ki ara ara duraksamalar oldu, beraberlikler oldu. Ama ondan önce yaptığımız avantajı hep koruyarak bugünlere kadar geldik.

Ligin bitmesine 4 maç kala şampiyonluğumuzu garanti edip, sezon başına konulan hedef doğrultusunda hedefimizi gerçekleştirdiğimiz için hepimiz çok mutluyuz, çok gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"FUTBOL KARİYER HEDEFİM 40"

Kocaelispor'un kendisine çok şey kattığını söyleyen Gökhan, "En önemlisi 2 şampiyonluk kattı. Kariyerimde birçok play-off oynamıştım bu ligde. Maalesef hiç şampiyonluğum yoktu. Kocaelispor'un yeri bende apayrı oldu. Süper Lig tabii ki bir üst seviye. Orada daha önce bulundum. 8 sene süper Lig'de farklı takımlarda oynadım. Çalışarak, tecrübemizle birlikte Kocaelispor'da eski mazisiyle hazır, bizler de hazırız. Bu sezon başında sözleşme imzalamıştık. Sözleşmem bitmişti. 1-1 yapmıştık ve opsiyonu ben tamamen kulübümüze bırakmıştım. Dedik ki sezon sonu siz mutlu olursanız devam ederiz, olmazsanız bırakırız.

Benim bir sözüm olmasına gerek yok burada dedim. Onlar da memnun kaldılar ki opsiyonu uzattılar. Evimdeki duvarda oynadığım takımların bütün formaları asılı. En son Kocaelispor formasını asmıştım ve duvar bitti demiştim. Hakikaten de bitti. İnşallah futbol kariyerimi burada sonlandırırım. Burada gayet çok mutluyum. Burayı çok seviyorum. Bence iyi de bir bağ oluşturduk hem şehirle hem taraftarımıza. Futbol kariyer hedefimi 40 olarak koydum" ifadelerini kullandı.

