Gökhan Gönül, Semih Şentürk'ü yalanladı: Ağzımdan hiçbir şey çıkmadı

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Gökhan Gönül, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun teknik heyetin tavsiyelerini dinlemediğine dair şikayetçi olduğu iddialarını reddetti.

NOW'da yayınlanan "Efsane Futbol" programının sunucusu Ersin Düzen, haberleri Gökhan Gönül'le sorduğunu söyledi.

Düzen, "Kendisine ulaşamadım ama mesaj yazdım. Bana şöyle söyledi: 'Benim ağzımdan Tedesco ile ilgili hiçbir şekilde bir yorum olmamıştır, hiçbir yerde konuşmam olmamıştır'. Şu an da resmi bir ayrılık, kendisine tebliğ edilen bir şey yok" dedi.

Fenerbahçe'de bir kişinin daha bileti kesildi

ŞENTÜRK: GÖKHAN'LA GÖRÜŞTÜM, HOCA DİNLEMİYOR DEDİ

Tivibu Spor'da yayınında dün açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Semih Şentürk, "Gökhan hocayla da konuşuyorum. Buraya gelirken de konuştum. Gökhan hocanın şu an başkanla hiçbir sıkıntısı yok" dedi.

Tedesco'nun tavsiyeleri dinlemediğini söyleyen Şentürk, "Son maçtan konuşalım, Çağlar hiç sağ bek oynamamış. Çağlar'ı sağ beke koyup, Semedo'yla Asensio'yu iki tane 6 numara oynatması... Ben Gökhan hocaya bunu sorarım. Tedesco'ya soramam, Gökhan benim takım arkadaşım. Niye böyle bir tercih? 'Tedesco'nun tercihi, hoca bizi dinlemiyor' dedi. O yüzden Tedesco'yla işler artık zora girdi diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Gökhan Gönül giderayak faturayı Tedesco'ya çıkardı