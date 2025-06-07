Gökhan Günaydın'dan Akit'e sert tepki!

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik çarpması sonucu ağır yaralanmasının ardından Yeni Akit'in "Ferdi Zeyrek çarpıldı" şeklinde başlık atmasına tepki gösterdi. Günaydın, "Kendisine "gazete" denilen bir paçavrayı ayrı tutmak lazım. Çünkü o, böylesine bir günde bile nefret kusmaya devam ediyor. Günlük olarak basılan bu paçavranın 1-2 yöneticisinin bu mantıkta olması bizim açımızdan sürpriz değil. Ancak çok daha önemli başka bir şey var: Eğer onu hâlâ birkaç bin insan bu başlığa rağmen beğenerek okuyor ise bunu Türkiye’nin geleceği adına büyük bir sorun olarak görürüm" dedi.

"BİZE AKTARDIKLARI, UMUTLANMAMIZA YOL AÇACAK NİTELİKTE"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Silivri Cezaevi'nde bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Günaydın, ziyaretin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırılmasına ilişkin, "Bugün itibarıyla hastaneden gelen haberler ve arkadaşlarımızın bize aktardıkları, umutlanmamıza yol açacak nitelikte. Güçlü bir tansiyon alındığı yönünde haberler alıyoruz" dedi.

"BU ÜLKE ADALETİNİ, DEMOKRASİSİNİ VE EKONOMİSİNİ KAYBETMEMELİ"

Günaydın, Ekrem İmamoğlu ile ziyaretinin 1 saat 15 dakikaya yakın sürdüğünü aktararak, şunları söyledi:

"Ekrem Başkan’ın kendisi ile ilgili bir derdi yok. Ekrem Başkan, kendisi üzerinden memleketin demokrasisine kurulan kumpasa içerliyor. Kendisine geçmiş 20 yıl boyunca değen herkesin soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle muhatap alınmasını, ülkenin geleceği adına kaygıyla izliyor. Tabii İBB’de çalışan kadın arkadaşlarımızın gözaltına alınması, tutuklanması, sonrasında Düzce’ye, Bolu’ya, başka yerlere sevk edilmesini de büyük bir endişe ve üzüntüyle takip ediyor.

Onların aslında yargılanmasını gerektirir bir durum yok. Yargılıyorsunuz, tutuksuz yargılanmalarını gerektirir çok sayıda durum varken, onları tutuklu yargılamak — daha doğrusu tutuklamak, iddianameyi yazmamak, üstelik de cezaevi cezaevi dolaştırarak — bir zulmü daha onlara ve çocuklarına uygulamak, hepimiz adına gerçekten büyük bir vicdan muhasebesi yapmamız gereken bir durumdur. Birçok insanı "rüşvet aldım, rüşvet verdim" diyerek bayram öncesi etkin pişmanlık adı altında yaptıkları iftiralar ile serbest bıraktınız. Hiç olmazsa kadın arkadaşlarımızı bir an evvel serbest bırakın. Onlar çocuklarına kavuşsunlar. Yargılayacaksanız, onları tutuksuz yargılamaya devam edersiniz.

Elbette Ekrem Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve memleketin gidişatı, iktisadi, sosyal, siyasi tablosu üzerine değerlendirmelerde bulunuyor. Bunları da biz elbette yetkili organlarımızla paylaşacağız. Ama şunu biliyoruz ki, bu ülke adaletini, demokrasisini ve ekonomisini kaybetmemeli. Bunların hepsi birbiriyle ilintili konulardır. Bugün eğer 30 milyon yurttaşımız açlık sınırının altında yaşıyor ise, burada Türkiye’nin mahvolan adaletinin ve demokrasisinin büyük payı vardır. Bunları bilerek, bir denge içerisinde hem yurttaşın sorunlarına eğilmek hem de memleketin adalet ve demokrasi sorunlarını ayrıca değerlendirmek hepimizin ortak sorumluluğu."