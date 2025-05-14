Gökhan Güney hastane odasından paylaştı! Hayranlarını korkutmuştu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gökhan Güney hastane odasından paylaştı! Hayranlarını korkutmuştu

Arabesk müziğin tanınmış isimlerinden Gökhan Güney’in rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı haberi hayranları korkutmuştu. Güney, hastane odasından fotoğraf yayınlayıp, son durumu hakkında konuştu.

Usta sanatçı Gökhan Güney, hastaneye kaldırıldığı iddiasıyla sevenlerini endişelendirdi. Kısa sürede gündem olan iddiayla ilgili sanatçıdan açıklama geldi.

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HASTANEDEN FOTOĞRAF GELDİ

Sosyal medya hesabından hastane odasındaki bir karesini yayınlayan Gökhan Güney, son durumunu açıkladı.

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"BENİ MERAK ETMEYİN"

Güney açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Beni merak eden tüm sevenlerim. Pazar gecesi şiddetli bel ve bacak ağrısı ile hastaneye geldik, yatışım yapıldı. Tetkikler halen devam etmekte. Basında yer alan ve herkesi endişelendiren bir durum söz konusu değil. Emin ellerde ve sevgi ile ilgilenen bir hastanedeyim. Benim için endişelenen ve beni merak edip arayan soran herkese teşekkür ederim."

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