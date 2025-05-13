Gökhan Güney hastanelik oldu! 'Garibin Çilesi' albümüyle tanınmıştı

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Gökhan Güney hastanelik oldu! 'Garibin Çilesi' albümüyle tanınmıştı

Arabesk müziğin tanınmış isimlerinden biri olan şarkıcı Gökhan Güney iddialara göre hastanelik oldu. Ünlü ismin sağlık durumuna dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

'Garibin Çilesi' isimli ilk albümünü yapan ve Yeşilçam'da birçok filmde rol alan Gökhan Güney iddialara göre hastanelik oldu.

Temizmagazin'in haberine göre; Arabesk müziğin tanınmış ismi tedavi altında. Gökhan Güney'in sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken ünlü ismin Kadıköy'de özel bir hastaneye yatırıldığı ve tetiklerinin ise devam ettiği öğrenildi.

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GÖKHAN GÜNEY KİMDİR?

Arap kökenli olan Gökhan Güney, çocukluğunu Hatay’da geçirdi. İstanbul’a ağabeyinin yanına ziyarete gelen Güney, konfeksiyon atölyesinde çalışmaya başladı. Gökhan Güney genç yaşta, kadın terzisi oldu. Güney, askerlik çağına kadar tekstil sektöründe çalışmaya devam etti.

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BÜLENT ERSOY İLE TANIŞTI

Güney askerden döndükten sonra evlendi. Ünlü ismin bu birlikteliğinden üç çocuğu dünyaya geldi. Gökhan Güney, iş hayatı devam ederken Melahat Pars ve Rıdvan Aytan yönetimindeki Kadıköy Musiki Cemiyeti'nde müzik eğitimi almaya başladı ve burada Bülent Ersoy ile tanıştı. 1979 yılında 'Garibin Çilesi' adını taşıyan ilk albümünü müzik marketlere sundu ve bu, müzik kariyerinin resmi olarak başlamasına işaret etti.

38 FİLMDE ROL ALDI

Yeşilçam döneminde Güngör Bayrak, Banu Alkan, Seda Sayan, Oya Aydoğan ve Bahar Öztan gibi birçok ünlü isimle çalışarak toplam 38 filmde rol aldı ve çeşitli kısa film ve dizilerde de yer aldı. Ayrıca, 9 filmde yönetmenlik yaptı. 1980'lerin ilk yarısında Burhan Bayar'ın öncülüğünde hazırladığı albümler ve hem oyunculuğu hem de yönetmenliğiyle büyük bir ün kazandı, bu dönemde Arabesk-Fantezi Müziği'nin önde gelen isimlerinden biri haline geldi.

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