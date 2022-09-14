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Gökhan Güney’in gelini Ece Güney mahalleden kovuldu. ''Seni bu mahallede istemiyoruz''

Sanatçı Gökhan Güney’in gelini Ece Güney, Esenyurt’ta oturduğu binayı yakmakla suçlanıp mahalleli tarafından linç edilmek istenmişti. Dün gece tekrar evine gelen Güney “Seni bu mahallede istemiyoruz” diyen mahalle sakinlerinin saldırısına uğradı. 

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 15:13
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 15:17
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Gökhan Güney’in gelini Ece Güney mahalleye geri döndü ortalık karıştı! ''Seni bu mahallede istemiyoruz''

Gökhan Güney’in gelini Ece Güney mahalleden kovuldu. ''Seni bu mahallede istemiyoruz''
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Sanatçı Gökhan Güney'in gelini Ece Güney, dün gece yarısı tekrar mahalleye gelip evine girmek istedi. Esenyurt Süleymaniye mahallesinde meydana gelen olay iddialara göre, şöyle gelişti: Pazartesi gecesi Ece Güney’in oturduğu binada yangın çıkması üzerine komşuları Güney’i suçlayarak binayı yakmakla suçlamıştı. Yaşanan tartışma sonrası bina sakinleri, kadına saldırıp linç etmek istemişti. Tüm olaylar sonrası evinden uzaklaşan Güney, dün gece yarısı tekrar mahalleye gelip evine girmek istedi.

Mahallede nöbet tutan komşuları karşılarında Ece Güney’i görünce deliye döndüler. “Seni bu mahallede istemiyoruz” , “Git buradan” diye laf atan mahalleli ile Güney arasında sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra Güney’in üstüne yürüyen mahalleli ile arasında yine kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını uzaklaştırdı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Güney'in oğlu Selim Güney ile dünya evine giren Ece Güney, 2014 yılında vefat eden eşinin ardından kayınpederiyle karşı karşıya geldi. Ece Güney, "Kayınpederim şantajla sekiz dairemi üzerine aldı" demişti. Güney ise söz konusu iddialara "Tamamı asılsız. Bu kadın hasta" sözleriyle yanıt vermişti. 


 

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