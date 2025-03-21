Gökhan İnler Galatasaray’dan 2 oyuncuyu gözüne kestirdi

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Gökhan İnler Galatasaray’dan 2 oyuncuyu gözüne kestirdi

İtalyan ekibi Udinese’nin sportif direktörlüğünü yapan Gökhan İnler, Galatasaray’dan 2 oyuncuyu gözüne kestirdi. İtalyan ekibinin 2 oyuncuyu yakından takip ettiği ve menajerlerine ulaştığı öğrenildi.

İtalya Serie A takımlarından Udinese'de sportif direktörlük görevinde bulunan Gökhan İnler, Galatasaray'dan iki oyuncuyu transfer etmek istiyor.

Gökhan İnler, sarı kırmızılıların büyük tartışmalara neden olan 8 milyon Euro'luk transferi Carlos Cuesta ve forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Kerem Demirbay'ı listeni ekledi.

Udinese yetkililerinin iki oyuncuyu da yakından takip ederken bu bilgi, Carlos Cuesta ve Kerem Demirbay'ın menajerlerine ulaştı.

Galatasaray, Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi devam eden Kerem Demirbay için herhangi bir bonservis talep etmeyecek.

Carlos Cuesta'nın ise forma giymesi için öncelikle kiralık transferine onay verilecek.

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