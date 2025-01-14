Gökhan Özen'den Los Angeles paylaşım. "Yangın, duman, panik yok!"

ABD'nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği bildirildi. Yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildiği ve tahliye edilen 700'den fazla bölge sakininin barınaklara yerleştirildiği kaydedildi.

Milyarlarca dolar zararın olduğu kentte içlerinde ünlü isimlerinde sahibi olduğu yüzlerce ev kül olmuştu.

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Yangın ile ilgili video ve fotoğraflar paylaşılmaya devam edilirken 7 yıldır ABD'de yaşayan Gökhan Özen'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Ünlü Şarkıcı Gökhan Özen, yaptığı paylaşımda kentte panik havası olmadığını, yangın söndüren uçakların olmadığını yaşanan sakin ortamı ve etrafı takipçileri ile paylaştı.

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Özen paylaşımını İngilizce ve Türkçe olarak yayınladı. Paylaşımında "Los Angeles sakin" notunu düştü. Özen, 'Akrabaları, yakınları ve sevenleri olanlar için bu videoyu çekmek istedim, duman, itfaiye, panik böyle bir durum yok' dedi.