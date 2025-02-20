Gökhan Özoğuz'un aldığı ceza belli oldu!

Kaynak: Sözcü
Gökhan Özoğuz'un aldığı ceza belli oldu!

Galatasaray hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında dava açılan Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz'un cezası belli oldu.

Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz, geçen yıl verdiği bir konserde Galatasaray Spor Kulübü hakkında sarf ettiği "Siyasete alet olmuş bir takıma saygı duymayacağım" sözleri nedeniyle büyük tartışmalara yol açmıştı.

Söz konusu açıklamalar sosyal medyada hızla yayılırken, Galatasaray taraftarlarından sert tepki gördü. Kulüp yönetimi de konuyla ilgili harekete geçerek Özoğuz hakkında yasal işlemlerin başlatılması için şikayette bulundu.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray Spor Kulübü'nün başvurusu üzerine Gökhan Özoğuz hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında soruşturma başlatıldı. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme, Özoğuz'a seyirden yasaklama cezası verdi.

FENERBAHÇE MAÇLARINDA KARAKOLA GİDECEK

Karar gereği Gökhan Özoğuz, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın oynayacağı her resmi maç öncesinde ve devre arasında en yakın polis merkezine giderek imza vermek zorunda kalacak. Seyirden yasaklama kararı yalnızca Fenerbahçe maçları için geçerli olacak.

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