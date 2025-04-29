Gökhan Sazdağı'ndan Galatasaray'a transfer yanıtı

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Gökhan Sazdağı'ndan Galatasaray'a transfer yanıtı

Kayserispor kaptanı Gökhan Sazdağı Galatasaray'a transfer konusunda açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin Kayserispor ile 3-3 kaldığı maçta yaptığı asistlerle maçın yıldızı olan ve takımının bir puan almasında önemli rol oynayan Gökhan Sazdağı transfer konusunda açıklama yaptı.

"GALATASARAY NEDEN OLMASIN?"

Radyospor'un haberine göre ismi Galatasaray ile anılan Gökhan Sazdağı "Galatasaray, Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birisi. Kayserispor’da sözleşmem devam ediyor. Transferim kulüpler arasında bitecek. Kulüpler anlaşırsa Galatasaray neden olmasın? Kulübümün menfaatleri doğrultusunda tabii ki isterim." İfadelerini kullandı.

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