Gökhan Sazdağı'nın Fenerbahçe maçı öncesi motivasyon konuşması

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk mücadelesinde ağır bir yara aldı.

MOTİVASYON KONUŞMASI PAYLAŞILDI

Maçta iki asiste imza atan Gökhan Sazdağı'nın maç öncesi motivasyon konuşması Kayserispor tarafından paylaşıldı. "Bu maçta konsantre olacak bir şey yok. Böyle maçların anahtarı genelde rakibinden daha fazla mücadele ederek olur. Bu taraftarı tersine çevirmek de bizim elimizde ve akıllı oynayacağız. Buraya biz mücadele etmeye geldik. Allah yardımcımız olsun!"