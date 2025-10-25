Sahne kıyafetleri konusundaki çıkışlarıyla gündeme gelen Sinan Akçıl, geçtiğimiz gün konserinde giydiği transparan kıyafetle gündem olan Edis'i hedef almış "Ben erkek gibi gibi giyinmeyi tercih ediyorum" demişti.

EDİS'İ HEDEF ALMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Malatya Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Sinan Akçıl, konserinde meslektaşı Edis'e göndermede bulunmuştu.

Akçıl sosyal medyada yaptığı paylaşımının altına, sahne kıyafeti ile gündem olan Edis'i hedef alarak "Gömleğim transparan değil, göğüs uçlarımı göremiyorsunuz. Çünkü ben erkek gibi gibi giyinmeyi tercih ediyorum" demişti.

“SİNAN AKÇIL NE DİYECEK BAKALIM”

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen’in Berlin konserinde giydiği transparan gömleği olay oldu. Türkmen’in sahne kıyafeti sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kullanıcı "Sinan Akçıl ne diyecek bakalım?" yorumunda bulundu.