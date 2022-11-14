﻿Eski Milli futbolcu Gökhan Zan birlikte oynadığı en iyi futbolcuyu açıkladı

Kariyerinde Hatayspor, Dardanelspor, Beşiktaş , Gaziantepspor ve Galatasaray formalarını giyen Zan, futbolculuk kariyerine nokta koyduktan sonra da teknik ekipte görev aldı. Gökhan Zan en son Atakaş Hatayspor'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştu.

EN İYİLERİNİ AÇIKLADI: İbrahim Toraman, Selçuk İnan ve Drogba

Zan'a yöneltilen "Birlikte oynadığınız en iyi futbolcu kimdi? sorusuna Gökhan Zan "Sayısız oyuncular var. Beşiktaş'ta İbrahim Toraman, Galatasaray'da Selçuk İnan. Yabancılarda Drogba" şeklinde cevap verdi.

REAL MADRID MAÇINI UNUTAMIYOR

Gözünü kapattığında Real Madrid maçına gittiğini de sözlerine ekledi.

''ÇOK DAHA İYİ NOKTALARA GELEBİLİRDİM''

Stoper olarak en büyük zaafının ise "Genç yaşlarda çok tecrübeli oyuncularla oynamamam benim gelişimimde biraz frenledi açıkçası. Çok daha tecrübeli oyuncularla oynamış olsaydım çok daha iyi bir noktaya gelebilirdim" ifadelerini kullandı.