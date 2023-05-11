Gökhan Zan o anların görüntülerini paylaştı: Benden bu kadar korkmayın

İYİ Parti'den Hatay milletvekili adayı olan eski milli futbolcu Gökhan Zan, sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklama yaptı.

Gökhan Zan o anların görüntülerini paylaştı: Benden bu kadar korkmayın

Hatay'da büyük yıkıma yol açan depremden sonra yaptığı yardım çağrılarıyla gündem olan eski milli futbolcu Gökhan Zan, daha sonra İYİ Parti'ye katılmış ve Hatay milletvekili adayı olmuştu.

Gökhan Zan, Hatay'da seçim afişlerinin kaldırılmasının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı ve tepki gösterdi.

Gökhan Zan, şu ifadeleri kullandı:

"Memleketimizde böyle bir ekibi deprem haftasında da görmek isterdik bu çalışmalarıyla. Benden bu kadar çok korkmayın, bu toprakların evladıyım kardeşiyim. Hatay’ın umuduyum. Madem memleketimin sesi olmamı engellemeye çalışıyorsunuz, o zaman ben Ankara’ya geleceğim. Hatay’a ses olacağım."

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