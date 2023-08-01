Gökkuşağına yıldırım çarptı

ABD'nin Iowa eyaletinde şiddetli fırtına sonrası gökyüzünde beliren gökkuşağına yıldırım isabet etti. O anlar, bir vatandaş tarafından kaydedildi.

KAYNAK: İHA
Gökkuşağına yıldırım çarptı

ABD’nin Iowa eyaletinde yaşanan şiddetli fırtına ve hortumların ardından gökyüzünde oluşan gökkuşağına yıldırım isabet etti.

Manchester kentinde 29 Temmuz’da gerçekleşen bu nadir doğa olayı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde, gökkuşağının renkli kemerinin üzerinden yıldırımın çaktığı görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan bu ilginç görüntüler, binlerce beğeni ve yorum aldı.

ABD’nin Iowa eyaletinde gökkuşağına yıldırım çarptığı anlar anbean kayıt altına alındı.

Iowa eyaletinde yer alan Manchester kentinde gökkuşağına yıldırım çarptığı anlar anbean kayıt altına alındı. Nadir rastlanan doğa olayı 29 Temmuz'da meydana gelirken, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Iowa eyaletinde geçtiğimiz ayın sonundan bu yana fırtına ve hortumlar yaşanıyor.

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