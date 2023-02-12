'Göklerin Kraliçesi' Boeing747 'nin üretimi resmen durduruldu. Boeing gökyüzünde bir taç çizdi

haberair’in haberine göre; Kanadına 45 araç sığabilen, dört dev motora sahip Boeing 747 jumbo jet, 5,9 milyardan fazla insan taşıdı. Son Boeing 747, Atlas Air Worldwide hava taşımacılığı şirketine teslim edildi.

İlk olarak 1960’ların sonunda üretilen Boeing 747 uçakları, “Göklerin Kraliçesi” olarak adlandırılıyordu. 60 seneden fazla dünyanın çeşitli yerlerindeki hava yolu şirketleri tarafından kullanılan uçakların sonuncusu, Boeing'in Washington eyaletinin Everett şehrindeki dev fabrikasında Atlas Air Worldwide hava taşımacılığı şirketi için üretildi.

TÜM UÇAKLARI GÖLGEDE BIRAKTI

Bu, Boeing tarafından 1960'lardan bu yana üretilen 1.574'üncü uçak oldu. 1.575'incisi olmayacak uçağın hikayesi, ilk üretimin yapıldığı fabrikada bitti. 747'den önce, ticari hava yolculuğu, daha düşük yolcu kapasiteli tek koridorlu jetlerle yapılıyordu. Bu da kıtalararası hava yolculuğunu çok pahalı hale getiriyordu. Boeing, 50.000 işçinin 16 aylık çabasıyla 1960’da o zamana kadar tüm uçakları gölgede bırakan bu uçağı üretti.

KANADINA 45 ARABA SIĞABİLİYOR

Dört dev motora sahip, 70 metre uzunluğundaki ilk 'jumbo jet' iki koridorda 300'den fazla yolcuyu ağırladı. Uçakların kanat açıklığı o kadar büyüktür ki üzerine 45 araba sığabilir. Yakın zamanda üretilen Boeing 747’lerin 2050’lere kadar göklerde olması bekleniyor. Boeing, 747'lerin 54 yılda 101.500 kere Ay’a gidiş-dönüş yapacak kadar sefer yaptığını ve 5,9 milyardan fazla insan taşıdığını tahmin ediyor.

Son üretilen Boeing 747’nin pilotları günün anlam ve önemine binayen gökyüzünde Kraliçe Tacı ile 747 yazısını çizdi.

İlk uçuşunu 1970’te gerçekleştirdi

1966’da Pan American 550 milyon dolara 25 adet 747-100 siparişi vererek uçağın ilk müşterisi oldu. 30 Eylül 1968’de fabrikadan çıkarılan 747-100, ilk uçuşunu 1970 yılında gerçekleştirdi. 22 Ocak 1970’de havayolu 747 ile ticari seferlere başladı. Büyüklük rekorunu Airbus A380'in hizmete girdiği 2006 yılına kadar elinde tuttu. 2006 yılı itibarıyla en uzun kanat genişliğine Hughes H-4 Hercules sahipti ancak en büyük ticari uçak, Sovyet yapımı kargo uçağı Antonov An-225'tir.

Boeing Commercial Aircraft tarafından üretilen dört motorlu 747, çift katlı bir tasarıma sahip. İki-sınıf yerleşim planı 524 yolcu için yer sağlarken, tipik üç-sınıf yerleşim planı 416 yolcu için yer sağlıyor. Üst katın oluşturduğu kambur, 747'nin kolayca tanınabilmesine olanak veriyor.