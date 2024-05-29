Göksel 15 yaş küçük sevgilisiyle el ele geldi

Nükhet Duru yaş günü partisinde bir an olsun yerinde duramadı.
Sanatçı oğlu Cem Masis'in sürpriziyle duygu dolu anlar yaşadı.
Nükhet Duru'nun doğum günü partisi Maslak'ta bir mekanda düzenlendi.
Defne Samyeli ve arkadaşları da Nükhet Duru'yu yalnız bırakmadı.
Oyuncu Ayça Varlıer yeni sevgilisi Serhan Aydemir ile partide objektiflerin karşısına çıktı.
52 yaşındaki Göksel partiye yeniden barıştığı müzisyen 37 yaşındaki sevgilisi Osman Şahin’le katıldı.
Oyuncu Ceyda Düvenci yeni sevgilisi Güçlü Mete ile partide ilk kez yan yana poz verdi.
Gecede şarkılarını söyleyen Nükhet Duru enerjisiyle herkesi kendine hayran bıraktı.
Gecede Göksel'de sahneye çıktı.
Meltem Cumbul, Nükhet Duru taklidiyle gecenin en çok konuşulan ismi oldu.
Nilgün Belgün ve Saba Tümer'de arkadaşlarını yalnız bırakmadı.
Gecede sahneye çıkan Kenan Doğulu'ya Beren Saat eşlik etti.
Ünlü yapımcı Necati Akpınar ve Ahmet San, partinin ünlü isimleri arasındaydı.
Göksel'in sevgilisi Osman Şahin, Nükhet Duru ile fotoğrafını paylaştı.
Beren Saat ve Kenan Doğulu gecede bol bol fotoğraf çektirdi.
Göksel ve sevgilisi muhabirlerin barışma sorularına ise ‘Hayatta öyle şeyler oluyor” diyerek karşılık verdi.
Kenan Doğulu, Nükhet Duru ile adeta şov yaptı.