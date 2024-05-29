Göksel 15 yaş küçük sevgilisiyle el ele geldi

Göksel 15 yaş küçük sevgilisiyle el ele geldi
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Nükhet Duru'nun 70'inci yaş günü ünlü akınına uğradı.

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Göksel 15 yaş küçük sevgilisiyle el ele geldi 1

Nükhet Duru yaş günü partisinde bir an olsun yerinde duramadı.

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Göksel 15 yaş küçük sevgilisiyle el ele geldi 2

Sanatçı oğlu Cem Masis'in sürpriziyle duygu dolu anlar yaşadı.

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Göksel 15 yaş küçük sevgilisiyle el ele geldi 3

Nükhet Duru'nun doğum günü partisi Maslak'ta bir mekanda düzenlendi.

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Göksel 15 yaş küçük sevgilisiyle el ele geldi 4

Defne Samyeli ve arkadaşları da Nükhet Duru'yu yalnız bırakmadı.

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Göksel 15 yaş küçük sevgilisiyle el ele geldi 5

Oyuncu Ayça Varlıer yeni sevgilisi Serhan Aydemir ile partide objektiflerin karşısına çıktı.

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Göksel 15 yaş küçük sevgilisiyle el ele geldi 6

52 yaşındaki Göksel partiye yeniden barıştığı müzisyen 37 yaşındaki sevgilisi Osman Şahin’le katıldı.

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Göksel 15 yaş küçük sevgilisiyle el ele geldi 7

Oyuncu Ceyda Düvenci yeni sevgilisi Güçlü Mete ile partide ilk kez yan yana poz verdi.

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Göksel 15 yaş küçük sevgilisiyle el ele geldi 8

Gecede şarkılarını söyleyen Nükhet Duru enerjisiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

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Göksel 15 yaş küçük sevgilisiyle el ele geldi 9

Gecede Göksel'de sahneye çıktı.

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Göksel 15 yaş küçük sevgilisiyle el ele geldi 10

Meltem Cumbul, Nükhet Duru taklidiyle gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

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Göksel 15 yaş küçük sevgilisiyle el ele geldi 11

Nilgün Belgün ve Saba Tümer'de arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

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Göksel 15 yaş küçük sevgilisiyle el ele geldi 12

Gecede sahneye çıkan Kenan Doğulu'ya Beren Saat eşlik etti.

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Göksel 15 yaş küçük sevgilisiyle el ele geldi 13

Ünlü yapımcı Necati Akpınar ve Ahmet San, partinin ünlü isimleri arasındaydı.

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Göksel 15 yaş küçük sevgilisiyle el ele geldi 14
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Göksel 15 yaş küçük sevgilisiyle el ele geldi 15

Göksel'in sevgilisi Osman Şahin, Nükhet Duru ile fotoğrafını paylaştı.

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Göksel 15 yaş küçük sevgilisiyle el ele geldi 16

Beren Saat ve Kenan Doğulu gecede bol bol fotoğraf çektirdi.

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Göksel 15 yaş küçük sevgilisiyle el ele geldi 17

Göksel ve sevgilisi muhabirlerin barışma sorularına ise ‘Hayatta öyle şeyler oluyor” diyerek karşılık verdi.

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Göksel 15 yaş küçük sevgilisiyle el ele geldi 18

Kenan Doğulu, Nükhet Duru ile adeta şov yaptı.

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Göksel 15 yaş küçük sevgilisiyle el ele geldi 19
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Göksel 15 yaş küçük sevgilisiyle el ele geldi 20
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Göksel 15 yaş küçük sevgilisiyle el ele geldi 21
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Göksel 15 yaş küçük sevgilisiyle el ele geldi 22
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Göksel 15 yaş küçük sevgilisiyle el ele geldi 23
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