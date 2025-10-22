Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Kocaelispor, Samsunspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle, Galatasaray'ın çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra 6 futbolcusunun sarı kart görmesinden dolayı takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi, Beşiktaş'ın da saha olayları ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle kurula sevk edilmesine karar verildi.

Gençlerbirliği ve Eyüpspor talimatlara aykırı hareket, Antalyaspor 6 futbolcusunun sarı kart görmesi sebebiyle kurula sevk edildi.

Galatasaray maçındaki hakem kararları eleştirerek, Merkez Hakem Kurulu'nu istifaya davet eden bir açıklama yapan RAMS Başakşehir FK ve kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ise "futbolun itibarını zedelemeye yönelik sosyal medya paylaşımları" nedeniyle cezalandırılması istendi.