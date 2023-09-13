Göksel Gümüşdağ ve Çağdaş Atan size yakıştı mı? Kayserispor'un feryadını duydunuz mu? Mirza Şeker yazdı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Geçtiğimiz günlerde Kayserispor'dan ayrılan teknik direktör Çağdaş Atan ile ilgili bir yazı yazmıştım.

Çağdaş Atan 'yorulduğunu' ifade edip takımdan ayrılmış, ardından Emre Belözoğlu'nun ayrılması sonrası RAMS Başakşehir ile sözleşme imzalamıştı.

Yazımı hatırlayacak olursak şu ifadelere yer vermiştim;

''Teknik direktör Çağdaş Atan, Kayserispor ile Süper Lig'e güzel bir giriş yaptı sayılır.

Yönettiği 4 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Ligin namağlup takımlarından biri.

Ancak gelin görün ki Çağdaş Atan 4. haftada Kayserispor'dan 'yorulduğu için' istifa ettiğini açıkladı.

Atan, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı;

"Bittiği için üzgün değilim, yaşandığı için mutluyum…

Kayseri bana ilk günden itibaren kucak açtı, hayatımda hiç sevilmediğim kadar sevildim.

Birlikte hayaller kurduk, başarılı olduk, güldük, ağladık… Zorlukları paylaştık, unutulmaz hatıralar yaşadık. Saha içi ve dışında çok çalıştık, birlikte geliştik ve büyüdük. Geride kalan süreçte çok yıprandık, yorulduk. Artık veda zamanı.

Ayrılırken en mutlu olduğum şey, bu oyuncu grubuyla da yapabileceğimizi kanıtlamak. İnşallah transfer tahtası açıldığında, Kayserispor yapacağı takviyelerle bu oyuncu grubunu daha da başarılı kılacak hamlelerle hak ettiği yerde olacaktır.

Kayseri’de geçirdiğim süre boyunca çok özel bir destek gördüm. Kayseri için gecesini gündüzüne katan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin hamiliğinde, milletvekillerimiz Sayın Hulusi Akar ve Sayın Mustafa Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç ve Sayın Valimiz Gökmen Çiçek zor günlerimizde bize destek oldular. Yürekten teşekkür ederim.

Başkanımız Sayın Ali Çamlı ile özel bir ilişkimiz oldu. Kendisi kulüp için büyük bir şans. Sportif Direktörümüz Murat Duman da dert ortağım olarak her anımda bana destek olan kişiydi. Kulüp personelimizden, yönetim kurulumuza herkese içten teşekkür ederim. Büyük Kayserispor taraftarı, sizlerden ricam bu muhteşem desteğinizi eksik etmemeniz. Bu kulübün esas gücü sizlersiniz.

Oyuncularım, benimle kader birliği yapan evlatlarım. Sizlerle ayrı ayrı vedalaşacağım…

Namağlup bir takım bırakmanın huzuruyla ayrılıyorum şehirden. İçim buruk olsa da, hepinizi çok seviyorum değerli Kayseri halkı. Sofranızda her zaman bir tabağım olduğunu bilerek ayrılıyorum bu şehirden. Hakkınızı helal edin."

Gelin görün ki olay bambaşka çıktı.

Çağdaş Atan RAMS Başakşehir ile anlaştığı için Kayserispor'dan istifa etmiş.

Ayıp. Gerçekten ayıp.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın bu yaptığı sığar mı fair playe?

Bugün de Kayseri'yi sosyal medya hesabından takipten çıkarmış Çağdaş Atan.

İlk günden itiraben size 'kucak açan' Kayseri halkına ayıp olmadı bu yapılanlar?

Umarım Başakşehir'de yorulmaz ve yıpranmazsınız...

Çağdaş Atan, futbolculuk döneminde bile böyle kıvrak değildi.

Yeni takımınızda başarılar...''

Bu ayrılık sonrası bir gelişme daha yaşandı.

Kayserispor bildiğiniz üzere Recep Uçar ile anlaşma sağladı.

İmza törenine katılan sayın Başkan Ali Çamlı, Çağdaş Atan hakkında konuştu.

Ali Çamlı, Çağdaş Atan için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvuracağını açıklarken, ''Eğer sen gidip başka bir kulüple görüşeceksen ahlaken mevcut kulüp başkanına 'Ben artık burada yoruldum. Misyonumu tamamladım. İzin verirseniz buradan ayrılabilir miyim?' demen gerekiyor. Biz kimseyi burada zorla tutmuyoruz. Çağdaş Hoca bize bu hatayı yapmıştır. Bundan sonraki süreci UÇK'de (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) devam ettireceğiz. UÇK ne karar verirse o da razı olacak biz de razı olacağız. Çağdaş Hoca 'transfer yasağının kaldırılmamasını' gerekçe göstererek fesih işlemi başlatmış. Çağdaş Hoca'nın kulübe geldiğinde de transfer yasağı vardı, sözleşmesini 3 yıl uzattığında da vardı." sözlerini söyledi.

Çağdaş Atan hocanın ve Başakşehir Başkanı sayın Göksel Gümüşdağ'ın yaptığı çok ayıp.

Bu yapılanlar size yakıştı mı?

Kayserispor'u ortada bırakmaya ne gerek vardı?

Size inanan insanları da yarı yolda bıraktınız ayrıca.

Saman altından su yürütmek denir buna.

Size daha iyi bir teklif yapılmış olabilir, daha iyi şartlar sunulmuş olabilir. Ancak gizli kapaklı işler hiç hoş olmayan bir durum.

UÇK nasıl bir karar alacak hep birlikte göreceğiz..