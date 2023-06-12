Göksel Gümüşdağ'dan flaş adaylık açıklaması: Benim de adım geçmişti

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF Başkan adaylığı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Göksel Gümüşdağ'dan flaş adaylık açıklaması: Benim de adım geçmişti

Kulüpler Birliği Vakfı, TFF'de yapılacak seçim için bir araya geldi. Toplantının ardından Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR KARARIM YOK"
NTV'nin haberine göre; Gümüşdağ, adaylık konusunda bir kararı olmadığını ve şu anda tek adayın Mehmet Büyükekşi olduğunu söyledi. Göksel Gümüşdağ, "TFF Başkanlığı için şu an tek aday Mehmet Büyükekşi gözüküyor. Kulüplerin farklı talepleri var. Benim adım da adaylık için geçmişti ama böyle bir kararım yok. Mehmet Büyükekşi devam edecek gibi duruyor" sözlerini sarf etti.

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