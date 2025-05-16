Göksel'in son hali şaşkına çevirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Göksel'in son hali şaşkına çevirdi

Seslendirdiği nostaljik şarkılarla tanınan şarkıcı Göksel son dönemlerde yaptığı estetik operasyonlarla gündeme geliyor. Ünlü şarkıcının son hali ayranlarını şaşkına çevirdi.

Türk pop müziğinin sevilen seslerinden biri olan Göksel özel hayatını kameralardan uzakta yaşamayı tercih etse de sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor.

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Son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarla dikkat çeken sanatçının bir at çiftliği’nden paylaştığı fotoğraf sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Sevenleri ünlü sanatçının estetikle geçirdiği bu değişime inanamadı. Estetik operasyonlarla yuzugu neredeyse tanınmaz hale gelen sanatçının yeni hali magazin programlarında da tartışma yarattı.

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