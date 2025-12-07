Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen Göksenin Köksal, sezon başında Bursaspor'un yolunu tutmuştu. Milli oyuncu, dün akşam sarı-kırmızılıları mağlup ettikleri mücadelenin ardından yaşadığı sevinç gündem oldu.

GÖKSENİN KÖKSAL GALATASARAY MAÇI SONRASI 3'LÜ ÇEKTİRDİ

Bursaspor, Galatasaray'ı uzatmalara giden maçta 91-87 mağlup etmeyi başardı. Göksenin Köksal'ın maç sonrası taraftarlara üçlü çektirmesi Galatasaray taraftarlarını kızdırdı.

Köksal, maç sonrası yayıncı kuruluşa da çarpıcı açıklamalar yaptı.

Göksenin Köksal'dan Galatasaray galibiyeti sonrası flaş hareket! - Resim : 2

İşte o sözlerinden öne çıkanlar:

"Benim özelimde duygusal bir karşılaşma. 2006’dan bu yıla kadar Galatasaray’da oynadım, kaptanlığını yaptım. Orası benim yuvam. Bursaspor taraftarları bundan dolayı bana kızmasın. Ama Bursaspor benim için çok özel bir kulüp. Bütün gücümle Bursaspor için bugünkü gibi ter dökeceğimden kimsenin kuşkusu olmasın. Son sözüm şu olsun… Galatasaray’da herkes bu bütçelerle kendi başarısızlığını bilsin."

