Say Mahallesi'ndeki evinden 8 Kasım'da öğle saatlerinde ayrılan zihinsel engelli Sergen Kanmaz, bir daha dönmedi. Kanmaz'dan haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Sergen Kanmaz'ın Göksu Nehri yönüne gittiğini tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler ile AFAD ekipleri, dün nehirde arama çalışması başlattı. Kanmaz'ın bugün nehirde cansız bedenine ulaşıldı. Sergen Kanmaz'ın cesedi otopsi için morga götürüldü.