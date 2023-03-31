﻿Göktaşından yapılan çanta satışta 

Sabah'ta yer alan bilgilere göre, Fransız moda şirketinin piyasaya çıkardığı çanta, hammaddesi sayesinde büyük ilgi topladı.

Coperni markasının sınırlı sayıda piyasaya sürdüğü çantanın fiyatı 40 bin euro olarak belirlendi. Yapılan açıklamada çantanın meteordan yapıldığı kaydedildi.

Söz konusu göktaşının 55 bin yıl önce Fransa'nın güneyine düştüğü ve 1968 yılındaki çalışmalar sırasında bulunduğu aktarıldı. Şirket, çantanın "arkeoloji, tasarım ve ilkel sanatı ustaca birleştirdiğini" iddia etti.

ALAN İADE EDEMEZ

Mini Meteorite Swipe Bag ismi verilen 1.8 kilogram ağırlığındaki çantanın Ay taşı ve reçineden üretildiği detayları da basında yer aldı. El çantası olarak tasarlanan aksesuar kayışının üst kısmından alt kısmına kadar 23 cm ölçülerinde olduğu bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, çantanın özel siparişlerle üretileceğinden herhangi bir iadenin olmayacağı vurgulandı. Çantanın 40 bin euro'luk fiyatına ise sosyal medyada tepki gösterildi. Ücretin çok abartılı olduğunu belirten kullanıcılar tasarımı eleştirdi.